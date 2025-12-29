しまむら・アベイル・バースデイ...初売りはオトク企画が目白押し！豪華福袋に限定ノベルティなど《1月1日から》

しまむらグループ各店舗では、2026年1月1日から順次新春の「初売り」を開催します。

全5ブランドのお得企画ぜんぶ見せ！

●しまむら

ファッションセンターしまむらでは、レディース・メンズ・キッズのアウター、肌着、靴下など、豊富な種類の福袋が登場します。

さらに、しまむらアプリ会員証を提示して5500円以上購入した人を対象に、運だめしカードを1枚配布。最大10万円分のしまむらグループ共通商品券が、抽選で合計2026人に当たります。なお、各店舗30点限定です。

●アベイル

カジュアル＆シューズのアベイルでは、旬なアイテムを詰め込んだ福袋を発売。サンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」や「マイメロディ・クロミ」などの可愛いキャラアイテムも豊富に登場します。

さらに、アベイルアプリ会員証を提示し、サンリオ商品を含む3000円以上購入すると、ポムポムプリンが描かれたカレンダークリアファイルが1枚もらえます。なお、なくなり次第終了。

●バースデイ

ベビー・子供用品のバースデイでは、オリジナルブランドやキャラクターなどの福袋を発売。初売り特別価格の商品や期間限定の値下げ企画など、お得なイベントが目白押しです。

●シャンブル

雑貨＆ファッションのシャンブルでは、暮らしが豊かになるような福袋が登場。ファッション、キッチン、コスメ、キャラクター生活雑貨など、バラエティに富んだ品揃えです。

●ディバロ

靴＆ファッションのディバロでは、12月27日から年末年始SALEを開催。ブーツやブランドスニーカーの値下げ企画や福袋など、お買い得商品がたっぷりです。

さらに、スケッチャーズ商品を購入した人を対象に、ノベルティを配布。ノート、ペン、ヨーヨーのいずれか1点がもらえます。なお、なくなり次第終了。

初売りの開始日や営業時間は店舗ごとに異なります。詳しくは公式サイトをチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部）