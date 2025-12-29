米ニュージャージー州でヘリコプター２機が空中で衝突し、１人が死亡した/WPVI via CNN Newsource

（CNN）米ニュージャージー州で28日、ヘリコプター2機が空中で衝突し、1人が死亡、1人が負傷した。当局が明らかにした。

米連邦航空局（FAA）によると、事故が起きたのは午前11時25分ごろ。同州南部のハモントンの空港近くで、2機のヘリコプターが空中で衝突した。搭乗していたのはいずれも操縦士のみだったという。

2機はハモントンの野原に墜落し、操縦士2人は外傷センターにヘリコプターで搬送された。地元消防当局がCNNに明らかにした。消防によると、1人は救急車に収容された際、「心停止の可能性がある状態」だったという。

CNN提携局WPVIの映像では、警察の規制線の内側に大破した機体の破片が散乱し、長い回転翼が地面から突き出ている様子が映っている。

消防によれば、ヘリコプターだと見分けることさえ困難な状況だった。片方のヘリコプターは、燃えている金属の塊のように見えたという。

米国家運輸安全委員会（NTSB）は事故の調査を開始し、調査官を現地に派遣した。飛行経路のデータや整備記録、航空管制との交信記録、目撃証言などを収集するという。NTSBは両機の残骸の記録が終わり次第、さらなる調査のため安全な施設に移送するとしている。

地元消防当局は、救急対応が続いているとして、周辺に近づかないよう呼びかけている。