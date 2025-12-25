米メディア『NJ.com』は23日（日本時間24日）、早くも2026年シーズンの受賞レースに言及。米スポーツベッティングの情報を紹介しつつ、来季もMVPの大本命は大谷翔平投手（ドジャース）、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の2大スターになると予想した。

■ア・リーグはやはりジャッジ

『NJ.com』は「オオタニとジャッジはまた歴史を作るのか？ 2026年MVPレースのオッズをチェック」と題して記事を公開した。

同メディアは冒頭、「2026年は主要2部門（MVPとサイ・ヤング賞）で球史に残る記録が作られる可能性が非常に高い」と指摘。まず、MVPに関しては「これまで4年連続で受賞したのは、バリー・ボンズひとりだけだ。しかし、『BetOnline.ag』のオッズによると、（今季3年連続で選ばれた）オオタニが来季も最有力候補だ」とし、大谷がボンズの記録に並ぶと予想した。

スポーツベッティングサイト『BetOnline.ag』のオッズを参照すると、ナ・リーグMVP部門において、大谷が－110でトップに支持されている。続くのがフアン・ソト外野手（メッツ）で＋800、次いでロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）の＋1200となっており、大谷の突出した大本命ぶりが明らかとなっている。

一方、ア・リーグに関しては「3年連続でMVPを受賞した者はいない。ジャッジはこの偉業を達成する初の選手になる可能性が高い」と主張。同じく『BetOnline.ag』のオッズによると、ジャッジが＋300、ボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）が＋550、カル・ローリー捕手（マリナーズ）が＋750という並びになっている。

■スクーバルの3年連続受賞か

また、もう1つの主要部門であるサイ・ヤング賞については「ア・リーグでサイ・ヤング賞を3年連続で受賞した投手はいない。しかし、タリク・スクーバル投手（タイガース）が、この偉業を達成する最初の選手となりそうだ」とし、来季も最強左腕の受賞を予想した。

さらに「メジャー2年目と3年目にサイ・ヤング賞を受賞した投手は、ティム・リンスカム（2008～2009年）だけだが、来季はポール・スキーンズ投手（パイレーツ）がこれを達成しそうだ」と伝えた。

『BetOnline.ag』のオッズでは、ア・リーグでスクーバル（＋400）、ナ・リーグでスキーンズ（＋300）となっており、いずれもトップに推されている。ちなみに、スキーンズに続くのが山本由伸投手（ドジャース）で＋400となっている。

オッズ通りに大谷が4年連続MVPを果たすのか、そして山本のサイ・ヤング賞獲得はあるのか、来季の賞レースが早くも話題となっている。