メンバー4人が同時に活動を終了する女性11人組「ME:I」が24日、公式サイトを更新。今年いっぱいで脱退するRAN、SHIZUKU、KOKONAがコメントを発表した。

22日にCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が今年いっぱいで所属事務所「LAPONE GIRLS」との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了することが発表されていた。

グループを巡っては、10月にメンバーのSHIZUKUが規定違反のため活動休止することを発表。昨年8月にはTSUZUMIが適応障害との診断のため長期的に活動を休止することを発表、その後今年8月に約1年ぶりに活動を再開した。今年3月にはCOCOROが体調不良のため当面の間活動を休止。7月にはRANが「精神的疲弊のため」休養に入っていた。

RANはYOU:ME（ユーミー、ファンの総称）に向けて「皆さんお久しぶりです。まずは急なご報告により驚かせてしまい、本当にごめんなさい」と謝罪し、「活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました」と説明した。今後を見据え「返しきれなかった恩をここから全力で返したいと思っています。私を好きでいてくれる皆さんのために、より成長し精進する石井蘭になります。たくさん待たせてしまったのにごめんなさい」と心境をつづり「YOU:ME愛してるよ。今までありがとうございました」と感謝した。

SHIZUKUも「自身の至らぬ行動により、ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。アイドルとしての自覚に欠けた未熟な行動により、多くの方を傷つけ、戸惑わせてしまったことを、深く反省しております」と謝罪。活動休止期間中について「YOU:MEの皆さまからの温かい言葉や変わらぬ応援には、心から感謝をしています」とつづり、「自分自身の在り方やこれからについて、時間をかけて考えてきました。 今回の決断は、その熟考を重ねた末に至ったものです」と説明した。

KOKONAは「突然の発表で驚かせてしまい、本当に申し訳ございません。活動している中で、自分自身と何度も向き合い、考えた結果です」と心境を明かした。ファンに向けても「約2年間たくさんの愛をくださり、いろんな景色を見せてくださり本当にありがとうございました。短い間でしたが、ここまで走り続けることができたのはYOU:MEの皆さま、そして支えてくださったたくさんの方々のおかげです」と感謝。今後について「私は佐々木心菜として、これからも努力し続け、前を向いて成長し続けます」と意気込みを明かした。

「ME:I」はオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の合格者で結成された11人組。昨年4月にデビューし、第66回日本レコード大賞新人賞や大みそかのNHK紅白歌合戦にも出場した。しかし、さらなる飛躍を期した2年目の今年に入り、活動休止するメンバーが続出。11人全員がそろうステージは一度もなかった。

以下は3人のコメント全文。

▼RAN YOU:MEの皆さんお久しぶりです。RANです。まずは急なご報告により驚かせてしまい、本当にごめんなさい。活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました。返しきれなかった恩をここから全力で返したいと思っています。私を好きでいてくれる皆さんのために、より成長し精進する石井蘭になります。たくさん待たせてしまったのにごめんなさい。YOU:ME愛してるよ。今までありがとうございました。

▼SHIZUKU ご無沙汰しております。SHIZUKUです。このたび、契約満了に伴い、ME:Iとしての活動を終了することにいたしました。これまで応援してくださったYOU:MEの皆さま、そして支えてくださった関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。そして何よりもまず、応援してくださっているYOU:MEの皆さまにお伝えしたいことがあります。自身の至らぬ行動により、ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。アイドルとしての自覚に欠けた未熟な行動により、多くの方を傷つけ、戸惑わせてしまったことを、深く反省しております。活動休止期間中、迷いや葛藤のある時間の中でも、思いを寄せてくださったYOU:MEの皆さまからの温かい言葉や変わらぬ応援には、心から感謝をしています。そして、自分自身の在り方やこれからについて、時間をかけて考えてきました。 今回の決断は、その熟考を重ねた末に至ったものです。これまでの活動を支えてくださった関係者の皆さま、そして共に活動してきたメンバーに、心より感謝申し上げます。これから先も、ME:Iが多くの方に愛され、輝き続けていくことを、心から願っています。このような形でのご報告となってしまったことを、お詫び申し上げます。これまでME:IのSHIZUKUを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心からの感謝をお伝えしたいです。今まで本当に、ありがとうございました。

▼KOKONA 皆さんこんにちは。KOKONAです。私は今年いっぱいでME:Iの活動を終了するという決断をいたしました。突然の発表で驚かせてしまい、本当に申し訳ございません。活動している中で、自分自身と何度も向き合い、考えた結果です。YOU:MEの皆さま、約2年間たくさんの愛をくださり、いろんな景色を見せてくださり本当にありがとうございました。短い間でしたが、ここまで走り続けることができたのはYOU:MEの皆さま、そして支えてくださったたくさんの方々のおかげです。

本当に感謝しています。私は佐々木心菜として、これからも努力し続け、前を向いて成長し続けます。最後になりますが、会えなくてもYOU:MEの皆さんの幸せを一番に祈っています。ずっと大好きです。