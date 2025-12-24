À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡©¥¿¥¤¥ëÄ¾ÃÖ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë»¿ÈÝ¡¡¡ÖI¡ìm donut¡©¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤ò´Þ¤á¸¡Æ¤¡×
À¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡ÖI'm donut¡©¡×¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢X¾å¤Ç¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¶·é´¶¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Å¹¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Öpeace put¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡×¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤ò´Þ¤á¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖI'm donut¡©¡×½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¡£
Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¿¥¤¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¡¢ËõÃã¤Ê¤É¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬Ä¾ÃÖ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ò¥È¥ì¡¼¤Ë¼è¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥ÄÉ½ÌÌ¤ÎÃã¿§¤ä²«¿§¤ÎÊ´¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¡¢À¶·é´¶¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©Íß¤¬¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¡Ötogetter¡×¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÜÃÏ¤Ê¤É¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤¹¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤À¤±¤É±ÒÀ¸ÌÌ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥È¥ì¥¤¤ä»æ¤ÎÉßÊª¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖI'm donut¡©¡×¤Ï¡¢22Ç¯¤«¤éÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë10Å¹ÊÞ¤Û¤É¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤Ï¡¢10·î11Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤äÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤È³¤³°¤Ç¤âÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿±Ä²ñ¼Òpeace put¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿»ÒÎÉÂÀ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç½¤¶È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤´°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡×
¡ÖI'm donut¡©¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¾¦ÉÊ¤¬¥¿¥¤¥ë¤ËÄ¾ÃÖ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢½ÂÃ«¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¡×¤ÈÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÄÄÎóÂæ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖI'm donut¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÅ¹Æâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¾å¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÃÖ¤¤¹¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¤½¤Î°ì´Ä¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öpeace put¡×¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï12·î23Æü¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤äÍáÁå¤Ê¤É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥·¡¼¥È¤ËµÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ÄÄÎóÂæ¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤¬Ä¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢µÜ±×ºäÅ¹¤Ï¸å¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´»ØÅ¦¤ÎÄÄÎóÂæ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¶ÁÝ¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÀµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÅö³ºÄÄÎóÊýË¡¤Ë´Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤ò´Þ¤á¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÊÀ¼ÒÅ¹ÊÞ¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ,
ºßÂð°åÎÅ,
¿À»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ