大谷、打撃妨害で出塁 → ベッツが泣く子も黙るホームラン！2ラン？3ラン？満塁？【クイズ】

9月11日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、8回裏に打撃妨害で出塁。満塁のチャンスとなったところで、ベッツが泣く子も黙るホームランを左中間スタンドへ叩き込んだ。プレイバックで詳細を振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷、打撃妨害で出塁 → ベッツが泣く子も黙る「満塁」ホームラン！【プレイバック】

※以下、2025年9月11日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月11日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。

1回裏の第1打席は初球を打ってセンターフライに倒れた。続く2回裏、ドジャースは7番 アンディ・パヘスのタイムリーツーベースヒットで先制すると、8番 キケ・ヘルナンデスの犠牲フライで1点を追加した。さらに2アウト3塁の場面、第2打席が回ってきた大谷の初球打ちタイムリーで、3点目となる追加点を奪った。

その後、4回裏の第3打席はサードライナーに終わった。6回裏の第4打席は四球を選択し、満塁の好機を演出。しかし、2番 ムーキー・ベッツが凡退しこの回は終了した。

8回裏、大谷の第5打席は打撃妨害で出塁。またも満塁のチャンスとなったところで、6回は凡退に終わったベッツが、今度はなんと、泣く子も黙る満塁ホームランを左中間スタンドへ叩き込んだ。そしてさらに、3番 テオスカー・ヘルナンデスがダメ押しのホームラン。完全にロッキーズを突き放した。