3ポート同時出力。スマホも、タブレットも、まとめて充電可能に【エレコム】のモバイルバッテリーがAmazonに登場中‼
外出先でも、電池切れの不安ゼロに！【エレコム】のモバイルバッテリーがAmazonに登場!
エレコムのモバイルバッテリーは、大容量を備えた、薄型形状のモバイルバッテリー。長時間の外出時でも安心して使え、持ち運びにも便利な設計となっている。
USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1の計3ポートから出力可能。USB-Aポートは最大12ワット、USB Type-Cポートは最大15ワットのフルパワーで充電でき、スマートフォンやタブレットなど複数の機器を同時に充電できる。
本体への充電は、USB Type-CポートまたはUSB Micro-Bポートから可能。Type-Cでは最大15ワット、Micro-Bでは最大10ワットの入力に対応し、残量ゼロから約6時間でフル充電が可能。
電池残量は4段階のLEDランプで確認可能。約500回繰り返し使用できる充電式リチウムイオン電池を搭載しており、長く使える仕様となっている。
“まとめて充電”機能にも対応しており、本製品とスマートフォンを同時に接続することで、スマートフォンを優先的に充電し、その後本製品に充電が切り替わる。接続機器によっては順序が変わる場合もあるが、効率的な充電が可能なアイテムだ。
