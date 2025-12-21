漫才頂上決戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」決勝が２１日、開催され、たくろうが２１代目王者に輝いた。今年も盛り上がりを見せた中、高い注目を集めたのが、放送中に流れたＣＭだった。

お笑いコンビ「空気階段」を起用した「どん兵衛」のＭ-１グランプリ限定で、１本目が「どんもぐら」、２本目が「ちびっこもぐら」だった。

１本目では、黄色いセーターを着たロングヘアの美女が、部屋の中でおでんを食べている場面から始まる。顔がドアップになり、「めんは？」「かき揚げは？」などと髪を触りながらたずねるのだが、この美女が、水川かたまりの女装である。

ＳＮＳ上では、「吉高由里子さんか思ったら、かたまりさんだった」「どん兵衛ｃｍ観たらかたまりがますます綺麗になっててビックリしたｗ」「美人すぎて軽く嫉妬」「美人過ぎて怖い」「こんなん恋に落ちるしかないん」「かたまりがかわいすぎてびっくりした普通に女優かおもたもん」「かたまり可愛すぎん？」「あまりにも可愛すぎるだろ」「女装したかたまりが可愛すぎてもぐらが出てくるまで空気階段だって気付かなかった」「美人すぎてびびった笑」「美人のかたまりがどん兵衛のＣＭに現れて度肝抜かれた」「どん兵衛のＣＭのかたまり過去イチ綺麗だったな」とあまりの美女っぷりに騒然。かたまり史上最強の美女っぷりで、ＣＭ中も目が離せない展開となった。