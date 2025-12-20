人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。５月に「交際『０日婚』」を発表していた妻で実業家・進撃のノアさんとそろって出演し、離婚を報告した。

ヒカルは「２人から報告があります。ずっとね、（２人で）報告をしてばっかりなんですけど。これが最後になるんで聞いてください。まず結論から言いますと離婚しました」と報告。「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果、こうなりました」などと話した。

ノアさんは「（ヒカルは）結婚は向いてない。たぶん。うちら親友ぐらいがいいかな。でも後悔はしてないで」と苦笑。

さらに「一日でコロコロ、こんな考え変わる人も初めて見たけど。え！みたいな。白って言ってたのに黒？みたいな。笑えるけん。ホンマに。ヒカル君がさ、ＹｏｕＴｕｂｅｒとして、仕事としてはめっちゃすごいし、誰よりも尊敬してるけど。ホンマに旦那としてはマジで向いてないな。ホンマに最下層」と続けた。

ノアさんは笑みも見せながら「いちずな人には向いてないし。ホンマに。あと、０日婚とかもオススメせえへんし。経験者として言わせてもらったら。次、ヒカル君から『結婚しよう』とか『付き合おう』とか言われた女の人はホンマにちゃんと考えた方がいい」と振り返っていた。