taskey STUDIOオリジナルレーベル「comic 恋とカシス」の累計販売部数が、200万部（※）を突破した。

【画像】taskey STUDIOオリジナルレーベル「comic 恋とカシス」の漫画たち

同レーベルからは、2025年7月にMBS／TBSドラマイズム枠で地上波ドラマ化された『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』をはじめ、MBSにてドラマ化された『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』、ショートドラマアプリ「BUMP」にて実写化された『復讐同盟 ―サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する―』など、メディアミックス作品が続々と誕生している。

『クズ夫の子供になって復讐します』はリリースから約半年で累計20万部を突破し、めちゃコミック 急上昇ランキング 1位（※2025年5月1日時点）を獲得。レーベル全体では、これまでリリースした作品の約70％が主要電子書店のいずれかでランキング1位を獲得しており、読者から高い評価を得ている。

大人の恋愛を「お酒」にみたて、甘いカクテルに使われる「カシス」を用いて命名。愛と憎しみ、溺愛など、現代のあらゆる恋愛模様をドラマに起こした、甘く危うい作品を制作・配信するレーベルとなっている。

ショートドラマアプリ「BUMP」にて、『復讐同盟 ―サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する―』が2025年12月5日より配信開始。全29話が一斉配信される。

■代表作品『極道上司に愛されたら～冷徹カレとの甘すぎる同居～』

累計販売部数100万部突破2025年7月、MBS／TBSドラマイズム枠にてドラマ化LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2025年11月14日時点）・原作：真霜ナオ / 漫画：＠R・発行元：taskey株式会社・レーベル：comic 恋とカシス冷徹上司との同居は甘くて優しくて――とっても危険でした。幸せな家庭に憧れを持つ真琴(29)は、ワガママで自分勝手な恋人に振り回されながらも彼に尽くし、同棲生活三年目を迎えていた。ある時、彼の浮気により住む家を失った真琴。そんな真琴に手を差し伸べたのは、冷徹で「極道上司」と呼ばれている小田切だった。新居が見つかるまでの間小田切の家で同居することなった真琴。だが小田切の見せる顔は予想外に甘く真琴を翻弄する。さらに、彼には隠された顔があり……？

『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』MBSにて地上波ドラマ化LINEマンガ 新着カテゴリ（総合）第1位（2024年8月2日時点）・原作：池田聖子 / 漫画：久嘉めいら・発行元：taskey株式会社・レーベル：comic 恋とカシスあなたが愛するこの身体で、人生めちゃくちゃにしてあげる夫と義家族に虐げられながら、結婚生活を送っていた真山千里は、自分の誕生日に夫・悠太が若い女性と仲睦まじく歩いているのを見てしまう。愛人と揉み合いになり、勢いで二人はトラックに轢かれ――。病室で目を覚ますと「瑠奈、生きててよかった……」と愛人の名を呼ぶ悠太。鏡を見ると、千里は愛人に転生してしまっていた。千里は新しい命を懸け、悠太への復讐を誓う――。

『復讐同盟 ―サレ妻と愛人はクズ旦那を制裁する―』累計販売部数20万部突破2025年12月、BUMPにてショートドラマ放送LINEマンガ 総合ランキング 第1位（2024年4月28日時点）・原作：二久アカミ / ネーム：絹川コウ / 作画：kawaru・発行元：taskey株式会社・レーベル：comic 恋とカシス私たちは、あなたを決して許さない。キャリアウーマンである上村麻美子は、会社の同期である一樹と結婚し、順風満帆で幸せな生活を送っている……かのように見えた。しかし、結婚して3年一樹の浮気が発覚、最初は穏便にことを済ませようと思ったが……。一樹のしてきたことを知り衝撃を受け、夫への復讐を決意する。――あのクズ、絶対にボロボロにしてから捨ててやる。

『クズ夫の子供になって復讐します』累計販売部数20万部突破めちゃコミック 急上昇ランキング 1位（※2025年5月1日時点）・原作：秋山ヨウ / ネーム：ホヌッヂ / 作画：花 実柑・発行元：taskey株式会社・レーベル：comic 恋とカシス見た目は子ども、中身はサレ妻――あなたを地獄に落とします。授かり婚をし、「莉咲子」と名付けた子が生まれるのを心待ちにしていた優香子。だが莉咲子は流産してしまい、夫・恒大との関係も冷え切ってしまっていた。誕生日の夜に優香子は自宅で恒大と後輩との不倫現場を目撃してしまう。絶望した優香子は駅のホームに転落。そして次に目を覚ました時――恒大と不倫相手・朱莉の間に生まれた愛娘「莉咲子」に生まれ変わっていた。優香子は４歳の莉咲子として、両親への復讐を始める。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）