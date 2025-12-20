はま寿司、タッチパネル声優に堀川りょう　ベジータ声と寿司が楽しめる世界線

寿司チェーンの「はま寿司」は12月26日より、店舗のタッチパネル音声を選べる人気企画「選べる！タッチパネル声優ナレーション！」の第6弾を開始します。今回新たに選択可能になるのは、ベテラン声優の堀川りょうさん。

■ 「ベジータ」や「服部平次」でお馴染みの堀川さん

堀川りょうさんといえば、「ドラゴンボール」シリーズのベジータ役や、「名探偵コナン」の服部平次役、「銀河英雄伝説」のラインハルト・フォン・ローエングラム役などで知られるレジェンド声優。今回はその「力強く、深みのある声」で、注文商品の到着などをアナウンスしてくれるとのこと。

さらに、これまでのシリーズ同様、「時期によってはナレーションのトーンが変わるかも……？」というお楽しみ要素も用意されています。サイヤ人の王子のような高圧的な口調になるのか、それとも西の名探偵のような親しみやすさが出るのか、実際に店舗で確かめてみたいところです。

■ ナレーションの変更はタッチパネルから

ナレーションの変更方法は簡単。タッチパネルの【店員呼出 その他】ボタンから選択画面に進み、【声優を変更する】ボタンをタップするだけ。なお、初期設定は花江夏樹さんとなっており、引き続き花江さんのボイスも選択可能です。

年末年始のはま寿司では、ベジータや平次と一緒に食べている気分になれる……かもしれません。なお、現在実施中の第5弾・日郄のり子さんのナレーションは、12月25日で終了とのことでした。

