ちいかわ×東京ばな奈が再び♡むちゃうまコラボのバナナプリンケーキが期間限定通販

東京土産の定番「東京ばな奈」と、幅広い世代から愛される「ちいかわ」が夢のコラボレーション♡かわいさもおいしさも進化した『ちいかわバナナプリンケーキ』が、公式オンラインショップ「パクとモグ」に期間限定で登場します。新しい仲間とともにリニューアルされたデザインと、“むちゃうま”な味わいは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。ちいかわたちと一緒に、ほっと笑顔になれる甘い時間を楽しんでみませんか♪

ちいかわの世界観が詰まった新デザイン

今回のリニューアルでは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」が新たに仲間入り。

スポンジケーキの表面には全6種類のキャラクターが描かれ、どれに出会えるかは開けてからのお楽しみです。※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

パッケージや個包装、紙手提げまで、東京ばな奈の世界観とちいかわの愛らしさがぎゅっと詰まった、コラボ限定のオリジナルイラストにも注目です。

KFCの「ケンタお重」2025年末限定！家族で楽しむ贅沢おせち風セット

バナナ感アップ！むちゃうまケーキ

おいしさもさらに進化。バナナを20％アップしたバナナプリンカスタードに、ほろ苦キャラメルクリームを合わせたダブルクリームを、ふんわり焼き上げたスポンジケーキで包みました。

口に入れた瞬間に広がるフルーティーな甘さとコクのある味わいは、東京ばな奈らしさ満点。楽しい日も、ちょっと疲れた日も、やさしく寄り添ってくれる“むちゃうま”スイーツです♪

通販限定セット＆特典もチェック

商品は4個入853円、8個入1,706円で展開。通販は2025年12月22日(月)10:00より、公式オンラインショップ「パクとモグ」ほかで受付開始。

※4個入にはオリジナルステッカーはつきません。8個入には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。

※4個入に包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※個包装の絵柄は3種類ありますが、1箱に全て揃わない場合がございます。

※個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。

※受注期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了いたします。



ちいかわと過ごす甘いひととき

ちいかわのかわいさと、東京ばな奈の安定のおいしさが出会った特別なバナナプリンケーキ。見た目も味も心を満たしてくれるこのコラボは、期間限定だからこそ見逃せません。

自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです♡ちいかわたちと一緒に、むちゃうまな幸せ時間をぜひお取り寄せで楽しんでみてください。