小物のトレンドは「クラシック」いつもの服を可愛く飾る「古きよきデザイン」

古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？ 渋みの効いたレザーやキャッチーなモチーフなど、いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。







「プレッピーな学生をイメージ」≫ちょうどいい遊びのある「トラッド小物」

往年のスクールチルドレンを彷彿させる、トラッドなムードと茶目っ気をもたらす小物をセレクト。親しみのわくカレッジディテールで、装いに力まない重厚感を。







ジャケットに欲しい飾り気

チャーム／アンヌマリーハーケス（ロンハーマン） レザーやツイード織りなど、それぞれ異なる素材で仕立てられたミニチャーム。おかたいジャケットに差す、キャッチーなテキスタイルの遊び心に。







コクのあるブラウン

ローファー（１）／オゥバニスター（アバハウスインターナショナル オンラインストア） 容易くトラッドなムードを後押しできるタッセルつきデザイン。ぱりっとツヤのあるレザーなら暗い色みでも埋もれて見えない。







