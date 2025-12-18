野呂佳代「ブレイク女優ランキング」圏外から1位へ驚異の大出世「出演作にハズレなし」の“良作恵まれ力”

12月18日、オリコンニュースは『2025年 ブレイク俳優ランキング（女性編）』を発表した。

「1位に輝いたのは、元AKB48、SDN48のメンバーで、現在は女優として活躍する野呂佳代さんでした。2012年3月にSDN48を卒業後は、おもにバラエティ番組に出演していましたが、2020年ごろから、本格的に女優としての活動を始めました。2025年は、5本の連続ドラマに出演するなど、女優として売れっ子状態でした。いずれも話題作となっており、『野呂の出演ドラマにハズレなし』と言われるほど。2024年まではランキングに入っておらず、圏外からのランク入りに、驚きの声があがっています」（スポーツ紙記者）

Xには《さすが出るドラマ全て当たる女優。》《AKB出身者の中で、野呂佳代がタレント・女優として活躍するようになるとは10年前にはだれも思ってなかったろうなぁ》などのコメントが寄せられていた。

「アイドル卒業後は、飾らない性格を発揮して、バラエティ番組に重宝されていた印象がありましたが、映画の主演などの経験を経て、ドラマ出演が増えるようになりました。とくに、2023年のドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）や、2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』などへの出演は話題を呼びました。ほかにも、国内外で話題になった映画『怪物』への出演など、良作に恵まれています。野呂さんの優しげな表情が漂わせる安心感は、主人公を見守るような役に合う魅力となっているようです」（芸能担当記者）

2025年には、ドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系）や、12日に最終回を迎えた『フェイクマミー』（TBS系）などに出演。活動開始20周年を迎えたAKB48の卒業メンバーのなかでも、異例の躍進を遂げている。

「2026年も、1月期放送の日曜劇場『リブート』（TBS系）や、6月の喜劇ユニット『熱海五郎一座』に出演することがわかっています。

現役アイドル時代は、いまほど目立った立ち位置ではなかったですが、卒業してから一気に引き出しを増やして、いまのブレイクをつかみ取りました。いまやグループOGの“勝ち組”のひとりと言っていいでしょう」（同前）

人生、どう転がるかわからない。