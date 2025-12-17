英国のオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント（Britain's Got Talent）』の審査員であり、世界的な音楽プロデューサーであるサイモン・コーウェル氏が手掛けた新人ボーイズグループが、デビューを前に論争の中心に立たされている。

17日（現地時間）、エクスプレス・トリビューンなどの海外メディアによると、サイモン・コーウェル氏の新たな音楽プロジェクトであるボーイズグループ「December 10（ディセンバーテン）」がBTS（防弾少年団）に言及した発言をめぐり、世界のファンから激しい反発を受けている。

December 10は、英国およびアイルランド全域で行われたオーディションを経て選ばれたクルーズ（Cruz）、ダニー（Danny）、ジョシュ（Josh）、ショーン（Sean）、ニコラス（Nicolas）、ジョン（John）、ヘンドリック（Hendrik）の7人組で構成されている。メンバーの年齢は16歳から19歳で、ユニバーサル・ミュージックと契約を結び、近日中にミュージックビデオ（MV）の公開を控えている。

問題の発端は、ドキュメンタリーの最終エピソードで、あるメンバーが「BTSが5分でウェンブリー・スタジアムを完売させることができるなら、僕たちは5分で冥王星さえも完売させることができる」と発言した場面が、ソーシャルメディアを通じて拡散したことだった。このメンバーはさらに「僕は本気だ。彼らはくだらない」と付け加えた。

このエピソードが公開されると、BTSのファンダムであるARMY（アーミー）を中心に、海外から批判が相次いだ。X（旧ツイッター）などのソーシャルメディアには、「デビュー前にすでに終わった」「BTSに言及する資格もない」「心からの謝罪がなければ支持できない」「音楽キャリアが始まる前に崩壊した」「なぜ最も愛されているボーイズグループに手を出すのか。自らキャリアに別れを告げたようなものだ」などの批判的な投稿が相次いだ。