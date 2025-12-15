¡ÖÂà¾ì¤µ¤»¤í¤è¡ª¡×¥¤¥é¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¢ª´ÇÈÄ¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¡ÈÌäÂê¥·¡¼¥ó¡É¡Ö¥ì¥Ã¥É¤À¤í¡©¡×¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¾ì³°ÍðÆ®¤¬ÆÍÇ¡È¯À¸
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 1¡Ý1 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î14Æü¡¿¥ª¥¤¥í¡¼¥Ñ¡á¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾ì³°ÍðÆ®¡ª¥¤¥é¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¢ªÍî²¼¤¹¤ëÌäÂê¥·¡¼¥ó
¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì³°Àï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÎÁª¼ê¤¬¥¤¥éÎ©¤Á¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò´ÇÈÄ¤Î²¼¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö12·î14Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏEL¤«¤éÃæ2Æü¤Î²áÌ©ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤âÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿10Ê¬¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯MF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈDF¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¤¬µåºÝ¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÎ¾¼Ô¤ÏµåºÝ¤Ç¸åÌ£°¤¯¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¥¤¥éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤¿¥³¥¦¥È¤¬¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ´ÇÈÄ¤«¤éÍî²¼¡£¤¢¤ï¤ä²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¼ç¿³¤Ï¥³¥¦¥È¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é·ã¹·¤·¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈDF¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤Ë¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂà¾ì¤µ¤»¤í¤è¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼Î¾À®ÇÔ¡©¡×¡Ö¹ó¤¤w ¤Ê¤ó¤ÇÎ¾¼Ô¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥³¥ó¥È¤À¡×¡ÖÀÖ¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤³¤ì¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¤À¤í¡©¡×¤È´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢53Ê¬¤Ë¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬Âà¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç10¿Í¤Ë¡£»î¹ç¤Ï75Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1¡¼1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë