¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï12Æü¡¢Ê¼Ìò¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤¦¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡ÖÂÎ°Ì¶èÊ¬É¸½à¡×¤Î²þÄê°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¹â·ì°µ¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëÊ¼ÌòÌÈ½ü¤Î¾ò·ï¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢ÃæÅùÅÙ°Ê¾å¤Î¹â·ì°µ¤Ç¿´ÈîÂç¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÂ¡´ï¤Î¼À´µ¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£Ê¼ÌòÁ°¤Î¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ÎÉÂÎòµ¶Â¤¤Ë¤è¤ëÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤ÎÊ¼ÌòÆ¨¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²þÄê°Æ¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤¬ÃæÅùÅÙ°Ê¾å¤ÈÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢1¡Á3ÆüÆþ±¡¤·¡¢24»þ´ÖÏ¢Â³¤Î·ì°µÂ¬Äê¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¸½¹Ô¤Ç¤ÏÆþ±¡¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤Ï¡ÖÂ¬Äê·ë²Ì¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë»þ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BMI¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô¡Ë¤äÄã¿ÈÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÈ½ü¾ò·ï¤â¸·³Ê²½¤·¡¢BMI¤Ï45¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÈÄ¹¤Ï144¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤òÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
Æ±Éô¤Ïµ¬Â§¤Î²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÄ§Ê¼À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂæÏÑ¤ÎÊ¼ÌòÌÈ½üÎ¨¤¬16¡ó¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤³¤È¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ¬Â§¤Î²þÄê¤Ï2023Ç¯5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£1974Ç¯¤Î»Ü¹Ô¸å¡¢·×19²ó²þÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
