櫻坂46石森璃花×向井純葉×村井優×村山美羽、グループの中核を担う立場となった今の率直な思いを語る

櫻坂46三期生の石森璃花、向井純葉、村井優、村山美羽が、『BRODY』2月号（12月23日発売）の表紙・巻頭グラビアを飾る。

■櫻坂46三期生の絆を写し出すグラビア＆ロングインタビュー

13thシングル「Unhappy birthday構文」でセンターを務める村井優をはじめ、選抜入りを果たした三期生の中から4人が登場。

巻頭グラビアでは、キャンプ場を舞台に4人の撮影を行った。小屋の中でくつろぐ様子や、キックボードで遊ぶカットなど、仲の良さが伝わるシーンを収め、夜には焚き火を囲んで語り合い、BBQを楽しむ様子も収録するなど、4人の思いや関係性が見えるグラビアとなっている。仲間とともにで過ごすなかで生まれた、自然な動きや表情に注目だ。

インタビューでは、三期生として歩んできた活動を振り返り、グループの中核を担う立場となった今の率直な思いを語った。楽曲と真剣に向き合い、大舞台での経験を重ねるなかで生まれた葛藤や覚悟、そして2026年4月に控える新国立競技場ライブへの目標と意気込みについても明かしている。

櫻坂46が誕生して5年。そして三期生がグループに加入してまもなく3年を迎える。いまやグループの中心を担うまでに成長した三期生の姿を通して、櫻坂46らしさとは何かを改めて描き出すとともに、来たる大舞台へ向けた彼女たちの思いが伝わる巻頭特集となっている。

■書籍情報

2025.12.23 ON SALE

『BRODY』2月号

