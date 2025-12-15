タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、“死に近づいている”実感について語った。

番組では、会社の内外でのマナーが変わってきているとの記事を紹介。社外や社外の人との会話などの中で、社内の上司を呼び捨てにするなどのビジネスマナーが、今は時代遅れと取られかねない風潮について紹介した。

見解を問われたマツコは、「そういうところとかけ離れた人生じゃない？」と返答。「こういうクソテレビ局でも、会社は会社じゃない？皆さんにとっては身近かもしれないけど」とし、「事務所の人間を呼び捨てにするくらいだよね。気にしたことないわ」と、自身のライフスタイルには合わない議論であることをほのめかした。

目上の人との上座、下座について聞かれると、「そんなに私よりもじじいとかばばあがいなくなってきたから…」と自嘲気味に明かした。さらに「昔は確かに気を遣ったけど、分かりやすく偉い方とかがいない限りはもう…悲しいね」ともつぶやいた。

最後に「だんだん死に近づいてきた」とぶっちゃけ、笑わせていた。