元日本代表ＦＷの大黒将志氏（４５）がＪ１川崎のコーチを退任し、Ｊ３奈良の監督に就任すると両クラブが発表した。

大黒氏は奈良を通じ「この度、奈良クラブの監督を務めることになりました。奈良クラブで監督としてのチャレンジができることに感謝すると同時に大きな喜びを感じています。選手と共に成長し、奈良クラブがＪ２に昇格できるように全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします」とコメント。川崎を通じて「トップチームのコーチに就任させていただいた、フロンターレに関わるすべての皆様に感謝しています。選手としてプレーしたことがないクラブでしたが、サポーターの皆さんが温かく迎えてくださり、このチームのために一生懸命頑張ろうという思いでこの１年間やってきました。本当にありがとうございました！」などとコメントした。

大黒氏は現役時代はＧ大阪や東京Ｖ、横浜Ｍなどで活躍。０５年には日本代表にも選ばれ国際Ａマッチ通算２２試合５得点。現役引退後はＧ大阪アカデミーコーチなどを経て、２５年に川崎のコーチに就任した。