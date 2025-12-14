『正反対な君と僕』PV第4弾が解禁！OPテーマは、乃紫の「メガネを外して」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

累計発行部数160万部（電子版を含む）を超え、数多くのマンガ賞を受賞する大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）がTVアニメ化。この度、PV第4弾が解禁された。

公開されたPV第4弾では、主人公・鈴木が思いを寄せる谷の目線でモノローグが語られ、OPテーマである乃紫「メガネを外して」に合わせて、鈴木と谷を取り巻く個性豊かなメインキャラクターたちが勢ぞろい！にぎやかな青春のワンシーンが描かれている。

TVアニメ『正反対な君と僕』は、2026年1月11日(日)よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送。ABEMAにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信となる。さらに、同じく毎週日曜午後5時30分〜Prime Videoでも最速配信が決定！TVアニメ『正反対な君と僕』の続報は今後公式HPおよび公式Xなどで発表される。

さらに、SpotifyではTVアニメ「正反対な君と僕」の公式プレイリストも公開！OPテーマを担当する乃紫、EDテーマを担当するPAS TASTAによる選曲のインスパイヤードプレイリスト、「正反対な君と僕 -Music Inspirations-」をSpotifyで聴いてアニメの放送開始に備えよう。

公式プレイリスト

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXd7OfGslpHp1?si=79abfba083984045

また、OPテーマを担当する乃紫が、全国ツアー『noa live tour 2026』を2026年4月より開催することを決定した。全国9箇所を巡る本ツアーは、自身初となり最大規模のツアーとなる。

＜乃紫 コメント＞

初のアニメ主題歌をこの作品で務めさせて頂き大変光栄です。

個性溢れる登場人物たちが繰り広げる青春模様に共感して、涙ぐんで、声援を送りたくなる作品。

楽曲には原作を拝見して得たインスピレーションが沢山盛り込まれています。

感情移入必至の素晴らしい作品、そして素晴らしい製作陣と出会えたことに感謝します。

profile

シンガーソングライター

作詞/作曲/編曲/アートワークなどを一貫してセルフプロデュースするマルチアーティスト。

2023年から本格的な音楽活動を開始。「全方向美少女」「初恋キラー」「1000日間」などZ世代を中心に話題を集め、SNS総再生回数は60億回を超えている。

●作品情報

TVアニメ『正反対な君と僕』

2026年1月11日（日）より

MBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時〜放送

ABEMA、Prime Videoにて毎週日曜午後5時30分〜最速配信

＜イントロダクション＞

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

【キャスト】

鈴木／鈴代紗弓

谷／坂田将吾

渡辺／谷口夢奈

佐藤／平林瑚夏

山田／岩田アンジ

東／島袋美由利

平／加藤渉

西／大森こころ

本田／楠木ともり

主題歌

OPテーマ：乃紫「メガネを外して」

作詞：乃紫

作曲：乃紫

編曲：ESME MORI

EDテーマ：PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」

作詞：PAS TASTA

作曲：PAS TASTA

編曲：PAS TASTA

【スタッフ】

原作／「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督／長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー／内海照子

キャラクターデザイン／みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督／小園菜穂

総作画監督／粼本さゆり、早川加寿子

メインアニメーター／前原里恵、伊澤珠美

美術監督／中村千恵子

色彩設計／秋元由紀

撮影監督／塩川智幸

3Dディレクター／越田祐史

編集／黒澤雅之

2Dデザインワークス／越阪部ワタル

音楽／tofubeats

音響監督／木村絵理子

音響効果／安藤由衣

録音調整／太田泰明

選曲／合田麻衣子

アニメーション制作／ラパントラック

製作幹事／松竹アニメ事業部

●ライブ情報

乃紫 全国ツアー『noa live tour 2026』

4月4日（土）福岡 福岡 DRUM-Be-1

4月5日（日）熊本 熊本B.9 V1

4月18日（土）愛知 JAMMIN’

4月25日（土）宮城 仙台darwin

4月29日（水祝）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO

5月16日（土）広島 Live space Reed

5月23日（土）栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

5月30日（土）石川 金沢AZ

6月27日（土）東京 EX THEATER ROPPONGI

©阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

