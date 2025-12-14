WTTファイナルズ香港

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は12日、香港で行われた。女子シングルス準々決勝で世界ランク15位の長崎美柚（木下アビエル神奈川）は、同1位の孫穎莎（中国）に0-4で完敗。試合中の珍しいワンシーンに、中国のファンも注目した。

第4ゲーム、長崎が0-3からサーブを放ったが、孫穎莎がTTR（テーブル・テニス・レビュー）を要求した。卓球のビデオ判定システムだ。

サーブ時のトスが水平方向に対して30度を超えると違反となる。TTRの結果、41.48度と大幅に30度超え。孫穎莎も長崎も笑みを浮かべていた。

中国メディア「新浪体育」は、「孫穎莎が対戦相手のサーブについてビデオ判定を要求。サーブ時のトスの角度が40度超え。長崎美柚も思わず笑う」との見出しで伝えた。

中国人ファンも注目のワンシーン。ネットには「40度以上ってやりすぎだなあ。しかし、こんなにかわいい笑顔を見せられるともう許すしかない」「ビデオ判定後、全員が笑顔になっていた！」「孫穎莎も笑っているが、なかなかかわいい」「孫穎莎がビデオ判定要求は記念すべきことかも」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）