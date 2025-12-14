〈「『車の改造は普通のこと』という環境で育ってきました」…令和に“シャコタン高級車”のチームを結成した男性が明かす“活動”に対するヤバすぎる熱意〉から続く

令和の改造車チームとして、一部界隈で絶大な支持を誇る匿名集団。なんとその正体は、「SNSでの発信」を活動の主軸とする若者たちだった。30万人以上のフォロワーを抱えるそのTikTokアカウントには、素人とは思えないほど巧みに編集された短尺動画が並ぶ。

しかし実際のところ、「オンライン」を軸とする改造車チームなどありうるのだろうか。「案件」を目的としたインフルエンサーが散見されるこの時代、匿名集団もやはり「収益目的の半玄人」のような存在なのでは？

彼らのSNS運用の実態について代表者に聞くと、意外な事実が浮かび上がってきた。



匿名集団A氏

30万人のフォロワー、運用に「プロの手」は？

――匿名集団のSNSにアップされている映像を見ていると、画角やコマ割などから「プロっぽさ」を感じます。撮影や編集の作業は、どこかに委託しているんでしょうか。

匿名集団A氏（以下、A氏） いえ、SNSまわりはすべて私一人でやっています。1日のイベントで、大体300から350くらいの動画を撮りますね。

――一人で、ですか？ お仕事が映像関係とか？

A氏 いや、仕事は普通のサラリーマンですよ。むしろ最初はSNSにも慣れていなくて、インスタを始めたのも5年前とかで。

――世代を考えると、かなり遅い方ですね。

A氏 そうなんですよ。そこから独学で、「どういう投稿なら見てもらえるのか」というのを考えて。

――独学で、ここまで？

A氏 ええ。SNSユーザーの行動特性を学びつつ、色んな映像を見ながら「ここはこうした方がいいんじゃ？」と自分なりに研究したり。

あと、意見のフィードバックはとくに大事にしています。周りの人たちに「あの動画がよかった」といわれたら、「どこがどうよかった？」と詳しくヒアリングしたりですね。

SNSを通じた収益はまさかの……

――ほぼ初心者の状態からフォロワー30万人という現状に至るまで、かなりの労力が必要だったと思います。正直なところ、やはり収益を目的にしている面もあるのでしょうか。

A氏 いえ、それが全然ないんですよ。

――まったく？ 収益はゼロ、ということですか？

A氏 はい。TikTokでは1分以上の動画から収益化の対象となるのですが、私が作っているのは15秒とか20秒程度のものなので。

――それはなんだか、もったいないような……。

A氏 ほんとに、ただの趣味なんですよ。むしろお金が目的になってしまうと、制約も大きくなりますし、本当に作りたいものが作れなくなるでしょうし。

――とはいえ、企業からのPR案件などもあるのでは？

A氏 それも、これまで一度もないんです。おそらく企業イメージを考えると、わざわざVIP系の改造車を積極的に使いたくないのかもしれません。

――現状はなくても、今後いいオファーがあれば……？

A氏 いや、そもそもこの活動に、お金の話は絡ませたくないんですよ。案件を受けてしまうと、どうしてもPRっぽい空気が出てしまって、伝えたい世界観が崩れてしまいますからね。

それに、そういった取引がなくても、Win-Winの関係が生まれるのがSNSのいいところだと思っているので。

――Win-Winの関係、ですか。

A氏 たとえば過去にあったのが、駆け出しのアーティストの曲を私の編集した動画に使わせてもらって、その再生回数がかなり伸びたんですよ。

そこからアーティストさんとつながり、ミュージックビデオに出演させてもらって。金銭のやり取りが一切なくても、人と人がつながって、新しい関係が生まれるんですよね。

「批判的なコメント」への対応は

――SNSの投稿に対する世間の反応についても教えてください。ご自身に寄せられるコメントやメッセージはどの程度チェックしていますか？

A氏 リアルな反応を知るための貴重な機会ですから、コメントやDMにはすべて目を通しています。必ず全員に返信もしていますよ。

――全員に、ですか？

A氏 DMを送るときって、皆さん、すごく勇気を出して送ってくれていると思うんです。もしかすると、フォロワー数を見て「うわ、すごいなこの人」と、芸能人に送るような感覚でいるかもしれない。とくに若い方はテレビよりも、SNSの方を見ていますしね。

でも、私自身が特別な存在だというわけではないので。立場は対等なはずなのに、頂いたメッセージに返信しないのは失礼にあたりますから、必ず返すようにしています。

――アンチコメントにも返信している？

A氏 いや実は、基本的にそういったコメントは来ないんですよ。私もSNSをやる以上は、批判的な反応もあるだろうと思っていたのですが……。実際には、数件しか頂いたことがなくて。

――それはかなり意外というか……。改造車というだけで、嫌う人もいそうですが。

A氏 もちろん好きな人がいれば嫌いな人もいるでしょうから、見えないところで色々いわれているとは思いますけどね。でも今のところは、表立って何かをいってくる方はいないんですよ。

「改造車チーム」に対する職場の意外な反応

――ご自身の周りの反応はどうでしょう。たとえば職場の方は、この活動を知っているのですか？

A氏 みんな知っていますよ。「動画見たよ」とか「すごい数字になってるな」とか、面白がって見てくれています。

――改造車というと、職場によっては偏見をもたれるケースもありそうですが。

A氏 そこはむしろ、評価してくれている部分もあって。「自分たちが面白いと思う価値観を、興味がない人にどう届けるか」という点は、本業のビジネスにも通じるスキルなんですよね。

――なるほど、マーケティング的な視点ですね。

A氏 そうなんです。どういう切り口であれば、その世界を知らない人にも関心をもってもらえるか。そういう工夫を続けながら、実際の反応を見て、課題を見つけていく。これは市場のニーズを把握して、ビジネスを改善していく視点にもつながりますからね。

仕事もプライベートも全力、その原動力

――仕事以外の場でも常に改善を目指す、という姿勢には頭が下がります。ただ個人的には、「疲れそうだな」とも……。

A氏 いや、やっぱり疲れはしますよ（笑）。色々やることが終わると、スイッチが切れたように動けなくなったり。

――それだけ限界まで動いているわけですね。そういった物事への取り組み方は、以前からのものですか？

A氏 高校生くらいまでは、何も考えずにというか、いわゆる「バカをやる」ような生き方をしていたんですけどね。価値観が変わったのは、母を亡くしてからだと思います。

――お母様を、ですか。

A氏 もともと私が中学生の頃に両親は離婚していて、母は女手一つで私と弟を育ててくれていたんです。当時から糖尿病を患っていてインスリン注射が欠かせない状態だったのですが、私が大学に通っている頃に卵巣ガンが見つかって。わかったときにはもうステージ4でした。

――転移がかなり進んでしまっていた。

A氏 結局、助からず、亡くなったあと、遺品を整理していたら母の日記が出てきたんです。私が生まれてから、毎日欠かさず書かれていました。

それを読んではじめて、母がどれだけ身体の辛さを押し殺して、必死に私たちを育ててくれていたのかを知ったんです。同時に、母の苦労について何も知らずにいた自分に対し、無性に腹が立ってきたんですね。

――精神的にも、現実的な生活の面でも、苦しい状況だったかと思います。

A氏 私と弟、二人きりになってしまいましたから。とにかく弟だけは高校に通わせなきゃいけないと、大学に通いながら働いて、毎朝二人の弁当を作って。そこではじめて、「人を育てるってこんなにお金がかかるんだ」「こんなに大変だったんだ」と痛感しました。また一方で、「弟には自分と同じような思いはさせたくない」という気持ちも強かったですね。

――自分が支えていくしかない、と。

A氏 これまで母にしてもらっていたことを、今度は自分が弟や他の人たちにしていかなきゃいけないと思いましたね。

目の前の現実は待ってくれませんから、とにかく自分が動いていくしかないんだと。でも自分がそうして動きつづけることで、誰かを支えたり、喜んでもらえたり、何かを変えられる面もあるんだとも考えるようになりました。

活動を続ける目的はどこに？

――見返りを求めない行動という点では、現在の活動とも通じるところがありそうです。

A氏 そうですね。自分が発信することで、参加者や主催者の方々に喜んでもらえたり。実際に投稿を見て「行ってみたい」「交流してみたい」とイベントに来てくれる方もいます。そういった出会いの場につながることが、何よりのやりがいになっていますね。

――実際に、SNSやイベントの場で交流しているのはどんな方々なのでしょう。

A氏 SNSを見てくれている方々はかなり幅広くて、小学生や中学生から、孫がいる世代の方もいます。メッセージも、小中学生から来ることもありますよ。親御さんからも、「親子で楽しんでいます」とか、「ステッカー欲しいです」とか。

実際に、コメントをくれたご家族とイベントで会って、お子さんと遊んだりすることもありますね。

――そうした体験がきっかけで、将来その子が車好きになったら嬉しいでしょうね。

A氏 そうですね。車離れといわれる時代ですから、まずはそもそも車をもってくれたらいいなと。そこからさらに車を趣味にしてくれたり、自分たちの考え方を発信してくれたり、そういった形で楽しんでもらえたら願ったり叶ったりですね。

――匿名集団としての活動を続ける意義も、そういったところにあるのでしょうか。

A氏 やはり自分の映像を通じて、一人でも多くの人が車に興味をもってくれたらいいなとは常々思っています。

あとは自分の映像を見て、普段笑えない人や、感情をあまり表に出せずにいる人たちが少しでも心を動かしてくれたら、私がこういう活動をしている意味もあるのかな、と。

言葉にしちゃうと、ありきたりですけどね。

（鹿間 羊市）