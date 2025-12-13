「着込んでもすっきり見える」メリットだらけの白シャツ「稼働率の高い」着回しに向く選び方

装いのあたたかさと比例して気になり始める膨張感を防ぐには、パリッとしたクリーンな白シャツの切れ味が有効。レイヤードスタイルでもシャープにまとえることをスタイリングで実証。







「あたたかい服が上手くいく」冬にいい白シャツ

白シャツ／ATON（ATON AOYAMA）



□起毛素材と相性のいい「ハリのあるクリアな白」

□中にも仕込めるオーバーサイズ



ベーシックなドレスシャツを着方のアレンジがしやすいオーバーサイズに。加えて、アウターに干渉しにくい、ゆるさが適度な丈と身ごろ。ツヤと立体感が生まれる高密度なコットン素材は、きちんとはもちろん無造作に着てもキレイめに整う。小ぶりなえりでレイヤードしても首まわりがもたつかない。







ウールのチェックをほっこりさせないための白インナー

白シャツは着まわし。ブラウンジャケット／ジェーンスミス（アダム エ ロペ） 中に着た赤タートルネックニット（メンズ）／UNIQLO 黒タックスカート／Oblada（シンチ） イヤリング／アビステ バッグ／MOFIORA（アマン） ロングブーツ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）



チェックに赤タートルをさした暖色によるおじっぽさも、爽快なシャツが入ると洗練される。ボタンの上下を開いたくずした着方で、ジャケットのなかにシャツを差してもおかたく見えない。







シャギーなフリース上下のルーズすぎを回避

白シャツは着まわし。カーキロングコート／SACRA（インターリブ） チャコールグレーハーフジップフリーストップス、チャコールグレーベルトつきフリースパンツ／ともにOblada（シンチ） 白ロゴキャップ／J.PRESS BOY’S Collection（J.PRESS & SON’S AOYAMA） 黒リュック／イムラム スニーカー／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）



光沢とハリのあるドレスシャツで、フリースのゆるみを適度にきちんと。着くずせるオーバーなサイズ感がラフに着られるセットアップとも浮かず好都合。







