ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢ÎÞÁ£Êø²õ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬11Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡££¹Æü¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¡¢Â©»Ò¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤äÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢1986Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¹Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÂ©»Ò18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡È18¡É¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃÂÀ¸²ñ¡¡À®¿Í¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢ÃÂÀ¸²ñ¤ÎºÇÃæ¤ËÂ©»Ò¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ¤¬ÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤â¡Ö¼ê»æ¤Ê¤ó¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²ÈÂ²¤¬¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ØÂ©»Ò18¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö12/£¹¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¤ªÍ§¤À¤Á²ÈÂ²¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ªÃÂÀ¸²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿Ìð°õ¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥ ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È18Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿ ¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¿É¤¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö»ä¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿Æ¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¿ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Â©»Ò¤¬¡È18ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ¡É¤ÈÅÏÊÕ¤é¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¤È¹æµã¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¡¼¡¢Âç¾æÉ×¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ëÊì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤ß¤Ï£±¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤¤¡ÖÂ©»Ò¤¬ËÂ¤°¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¹æµã¤¹¤ëÉ×¤Î¼Ì¿¿¤âºÆ¤Ó·ÇºÜ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¼¨¤·¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀáÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ³Î¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·ò¹¯¤Ë¡¢°é¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£Ì¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¡¢´î¤ó¤ÇÍÍ»Ò¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤ÈÌ¾ÁÒ¤Ï2005Ç¯£µ·î¤Ë·ëº§¡£07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
