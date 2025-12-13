±ýÉü100Ëü±ß¤«¤±¤Æ¤â°Â¤¤¡© À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Åìµþ¤è¤ê¡ÖÆüËÜ¤Î¥ÉÅÄ¼Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³
Åìµþ¤Î»°¤ÄÀ±Å¹¤è¤ê¤â¡ÖÃÏÊý¡×¤Ø
¡Ò¿©¡Ó¤ÏÎ¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£´Ñ¸÷¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¡Ò¿©¡Ó¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ò¿©¡Ó¤ÏÎ¹¤ÎÌÜÅª¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÎ¹Àè¤ò·è¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÅ¹¤¬¤¿¤Ã¤¿£±¸®¤Ç¤âÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¡£
Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÅ¹¤¬¤¿¤È¤¨²¿Ëü¥¥íÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï«¤âÈñÍÑ¤âÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ËÌ°Þ69ÅÙ¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤ëÉ¹»³¤¬Ç÷¤ë¿Í¸ý¤ï¤º¤«50¿ÍÄøÅÙ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥í¡¼½ôÅç¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤ËÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«¶È¤·¤¿¡ØKOKS¡Ê¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤¬¤¢¤ëÅç¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¤«¥Ü¡¼¥È¤Ç¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë°¤¯¡¢²¾¤ËÅìµþ¤«¤é¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ÜÆ°¤Ë£²¡Á£³Æü¡¢ÈñÍÑ¤Ï±ýÉü100Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤êÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¿ôÌ¾¤ÏË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇð¸¶¸÷ÂÀÏº»á¤À¡£
¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤ÇÃÏ°èÆÃÍ¤Î¿©Ê¸²½¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ë¡Ò¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ó¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤ÏÅìµþ¤Î¹âµéÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆÉÔÊØ¤ÊÆüËÜ¤Î¡ØÃÏÊý¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©
¡ÒÉÙÍµÁØ¡Ó¤ä¡Ò¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡Ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡È¤ª¶â»ý¤Á¤¬Ì£¤ï¤¦¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¡É¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀå¤ÇÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Î¡ÖÈþ¿©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡áÈþ¿©¤Ë¤Ï¡È¥¥ã¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬¤Ê¤¼¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿©¤¬À®¤êÎ©¤ÄÇØ·Ê¡Ê¿©Ê¸²½¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÎ¹¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤¬ÉÙÍµÁØ¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¿©Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÉÙ¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬ËþÂ¤Ç¤¤ëÅ¹¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥ê¤è¤ê¡Ö±§ÅÔµÜ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥·¥§¥Õ
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±óÊý¤«¤éÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ø¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¾ðÊó¤¬½Ö»þ¤Ë¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ç00Ç¯°Ê¹ß¤Ë¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡È¿©¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸¡É¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤ä¡¢³¤³°¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Î½¤¶È¸å¤ËÃÏÊý¤ÇÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥·¥§¥Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Î»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼ÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¨¤ÆÃÏÊý¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÓåÌð¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ª¥È¥ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î²»±©ÏÂµª¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îµð¾¢¤Ç¤¢¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë»á¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»Õ»ö¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Ëº¬¤ò¤ª¤í¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¡¢1981Ç¯¤Ë¥ª¥È¥ï ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ù¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤éÉ¾È½¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åìµþ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤¬¸Î¶¿¤Î±§ÅÔµÜ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ëÃÏÊý¤Î¿©¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¿©ºà¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ñ¥ê¤è¤ê¡¢ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÃÏÊý¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»±©¥·¥§¥Õ¤¬½¤¶È¤·¤¿¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ã¥Ú¥ë»á¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÄ¼ËÄ®¡£¤½¤·¤Æ½¤¶È»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤·¤¿¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
²»±©¥·¥§¥Õ¤¬±§ÅÔµÜ¤Ç¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥Æ¥í¥ï¡¼¥ë¡Ê¤½¤ÎÅÚÃÏÆÃÍ¤Î¼«Á³´Ä¶¤äÊ¸²½¤¬ÇÀºîÊª¤ä¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Åö»þ¤ÏÃÏÊý¤Ë¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òµá¤á¤ëµÒ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²»±©¥·¥§¥Õ¤ÏÅ¹¤ò¿Íµ¤Å¹¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇð¸¶»á¤Ï¸«¤ë¡£
¿Í¸ý400¿Í¤Î¸Â³¦½¸Íî¤ËÇ¯´Ö1000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë
10·î¡¢Çð¸¶»á¤¬¾å°´¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Â¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡È¼íÎÄ¿©ÆùÎÁÍý¿Í½¸ÃÄ¡É¤Ë¤è¤ë¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¡¦Ëº¢Ä®¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ø¥¨¥ì¥¾ ¥¨¥¹¥×¥ê¡Ù¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤È³Î¤«¤ÊÌÜÍø¤¤Ç¤ªµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ëËÌ¶å½£¡¦¸ÍÈª¤Î¼÷»Ê²°¡Ø¾È¼÷»Ê¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆË¬¤ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢ÉÙ»³¡¦Íø²ìÂ¼¡Ê¸½¡¦ÆîÅ×»ÔÍø²ìÂ¼ÃÏ¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡ØL¡Çévo¡Ê¥ì¥ô¥©¡Ë¡Ù¤À¡£
¥·¥§¥Õ¤ÎÃ«¸ý±Ñ»Ê»á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î½¤¶È¸å¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉÙ»³¤Î¼«Á³¤ä¿©Ê¸²½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£ÉÙ»³¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¡¢µÙ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸©Æâ¤Î¿©ºà¤ò³«Âó¤·¤¿¤¬¡¢ ¡ÈÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿Í¸ý400¿Í¤Û¤É¤ÎÍø²ìÂ¼ÃÏ¶è¤Ë¿·À¸¡ØL¡Çévo¡Ù¡Ê¡Ç20Ç¯12·î¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£
Å¹¤¬·ú¤Ä¤Î¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ê»³´ÖÉô¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉÔÊØ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ï¼«²ÈÍÑ¼Ö¤«ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤ÎË¬Ìä¡Ê¥Ð¥¹¤Ï£±Æü£±ÊØ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â³¤³°¤«¤éÇ¯´Ö1000¿Í¡¢¹ñÆâ¤«¤é¤â7000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÃ«¸ý¥·¥§¥Õ¤ÏÉÙ»³¤Î¿©ºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¿©ºà¤Î¶á¤¯¤Ë¼«Ê¬¤¬¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ»³±ü¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»³±ü¤ÇÊá¤ì¤¿·§Æù¤ä¥·¥§¥Õ¼«¤éºÎ½¸¤·¤¿»³ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¡¢ÃÏ¸µ·ÀÌóÇÀ²È¤ËÆÃÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤ÊÄ»¤ò»È¤Ã¤¿ÉÊ¤Ê¤É¡Èµæ¶Ë¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÎÁÍý¤Ë¤³¤Î¿©ºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥·¥§¥Õ¤Î»×¤¤¤ä¿©ºà¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òµâ¤ß¼è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ø¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¿©»ö¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØL¡Çévo¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢À¤³¦¤ËÇ¯´Ö1000¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÉÙÍµÁØ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈÇð¸¶»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÎ¹Àè¤òË¬¤ì¡¢¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æü¡¹ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤ë¸½Âå¤Ç¤Ï¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¡É¤òÁÇÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°¤¤¤±¤ÉÀ¨ÏÓ¤ÎÅ·ºÍ¥·¥§¥Õ¤¬¤¤¤ëÅ¹¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¿Ô¤¯¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡È¿Í¤È°ã¤¦ÂÎ¸³¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤ÏÎÁÍý¤ò¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¸ì¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¡È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ÍýË¡¡É¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¥Æ¥í¥ï¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¡ÖÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ¡×¡ÄÅ·ºÍµû²°¡Ø¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄ¡Ù¤Î´ñÀ×¤Î¿©ÂÎ¸³
ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤Î²û»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡Ò¿©¡Ó¤Ë¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤¹ÁØ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Î3.5°Ê¾å¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡ØL¡Çévo¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÃÏÊý¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÌ¾Å¹¤ÏË°¤¤¿¡¢Í½Ìóº¤Æñ¤ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Û¤«¤ÎÃÏÊý¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ç¤Ï¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ò¿©¡ÓÌÜÅª¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡¢ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÅ²¬¡¦¾ÆÄÅ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÆÄÅ¤Ë¤Ï¶Ë¾å¤Îµû¤ò°·¤¦µû²°¡Ø¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££µÂåÌÜ¡¦Á°ÅÄ¾°µ£»á¤Ï¡¢µù»Õ¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Ê¤«¤Ç¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢µû¤òºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎÁÍý¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜÃæ¤«¤é¡Ø¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡Ù¤Îµû¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÎÁÍý¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°ÅÄ»á¤Ï¡¢µù»Õ¢ªµû²°¢ªÎÁÍý¿Í¢ª¿©¤Ù¼ê¤È¤¤¤¦µû¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤ò¡Òµû¤Î¥Ð¥È¥ó¥ê¥ì¡¼¡Ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ô¥Á¡¼¥à¥µ¥¹¥¨¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µû¤¬³ÊÃÊ¤ÈÈþÌ£¤¯¤Ê¤ëÄ´ÍýË¡¤òÆü¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¾ÆÄÅ¼þÊÕ¤ÎÎÁÍý²°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ô¥Á¡¼¥à¥µ¥¹¥¨¡Õ¤Î¤ªÅ¹¤Ï²¿¸®¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤ï¤«¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§Çð¸¶¸÷ÂÀÏº¡Ê¤«¤·¤ï¤Ð¤é¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£Ê¸éº½Õ½©¤Ç¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÊÔ½¸Éô¡¢Ê¸½ÕÊ¸¸ËÉôÄ¹Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¶È³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¿©ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆÈÎ©¸å¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×²ñÄ¹¡¢ËÌ¶å½£»Ô»²Í¿¡Ê¿©¤ÎÌ¥ÎÏÀïÎ¬Ã´Åö¡Ë¡¢Luxury Japan Award 2026Áª¹Í°Ñ°÷¡¢Èþ¿©ÅÔ»Ô¥¢¥ï¡¼¥É¿³ºº°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÈþ¿©Î©¹ñÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¦2023Ç¯¡Ë¡ØÅìµþ¤¤¤¤Å¹¤Ï¤ä¤ëÅ¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡¦2024Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÄÔ·¼»Ò