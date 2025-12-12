【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】「お前の独身時代の貯金からだして」…なぜ？＜第8話＞#4コマ母道場

子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？

第8話　出すわけないでしょう



【編集部コメント】

今までほとんど交流もなかったリリちゃんに、シホさんが大金を貸す理由など到底ありません。さらにこの調子だと、「まあまあ、相手は可愛い姪なんだから」と言って、のちのち返済を迫らないよう説得されるかもしれません。「家族なんだから助け合おうよ」ときれいごとを言ってお金を引き出そうとするアラタさんとお義母さんに、シホさんは怒り心頭です。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび