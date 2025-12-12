この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【盲点】知らないと損する！50代からて検討しておきたい「年金を増やす」5つの裏ワザ゙【増やせる順に紹介】」と題した動画を公開。



物価高騰により老後資金への関心が高まる中、元教員でFPの秋山ひろ氏が、50代から検討できる年金を増やすための5つの具体的な方法を解説した。



動画では単に受給額を増やすだけでなく、税金や社会保険料を考慮した「手取り額」を最大化する視点や、制度を戦略的に活用する裏ワザも紹介されている。



秋山氏は、年金を増やす方法を「労力・大変さ」と「年金の増え幅」という2つの軸で評価し、5つの選択肢を提示した。



最も年金額が増えるが相応の労力が必要な方法として、①「長く働いて厚生年金に加入し続ける」ことを挙げた。厚生年金は70歳まで加入可能であり、国が「在職老齢年金（年金カット法）」の基準を緩和するなど、シニア世代の就労を後押ししている社会的背景も解説した。



次に、退職後の選択肢として②「60歳以降の国民年金の任意加入」を紹介。

れは60歳で国民年金の支払いが終わった後、未納期間などがある場合に任意で加入し、将来の受給額を満額に近づける制度だ。特に、月400円の追加で将来の年金額を増やせる「付加年金」は、「2年で元が取れる」ためセットでの活用を推奨した。



③「年金の繰り下げ受給」は受給開始を1年遅らせるごとに年金額が8.4%増える制度だが、秋山氏は「年金額が増えれば、持っていかれる税金と社会保険料も増える」と指摘。額面ほど手取りが増えない可能性に注意を促した。



④「生活レベルの見直し」は、年金を増やすというより手元に残すお金を増やす方法であり、保険や通信費などの固定費削減は即効性が高く、他の方法と組み合わせられる有効な手段であるとした。



最後に秋山氏は「裏ワザ」として、⑤「あえて年金を繰り上げ受給する」方法を解説。

年金額自体は減ってしまうものの、意図的に収入を下げることで「住民税非課税世帯」の対象となり、医療費や介護費用の自己負担が大幅に軽減されるメリットを享受できる可能性があるという。



動画は、単純な増額だけでなく、税・社会保険料の負担や生活費の見直し、さらには非課税世帯のメリットといった多角的な視点から、自身にとって最適な戦略を考えることの重要性を示唆している。