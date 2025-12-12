この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

それ、実はNGです。空腹の朝にやってはいけない朝食ワースト3を医師が解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

総合診療専門医の舛森医師が、自身のYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」で「【あなたは大丈夫？】空腹の朝に絶対NG！やってしまいがちな朝食3選」と題した動画を公開。健康に良いと思われがちな食品が、実は空腹の朝には不向きであると警鐘を鳴らしている。



舛森医師は、空腹時に避けるべき朝食の1つ目として「コーヒーとトマト」を挙げた。コーヒーは胃酸の分泌を促し、酸性のトマトは胸焼けの症状を悪化させる可能性があるため、特に胃腸炎や食道炎の既往がある人は注意が必要だと説明する。



2つ目は「果汁100%のジュース」。これについて舛森医師は「飲むお菓子だと認識してください」と断言。液体であるため吸収が非常に速く、血糖値の急上昇を招きやすいと指摘した。また、製造過程でビタミンや食物繊維が失われているケースも多いため、果物そのものをよく噛んで食べることを推奨している。



3つ目に挙げたのは「パン・小麦粉を単体で摂取すること」。特に精製された白い小麦粉は、空腹時に摂取すると糖質の吸収が速く、同様に血糖値の急激な変動を引き起こす原因になると解説した。



対策として、野菜を先に食べる「ベジファースト」や、炭水化物を最後に摂る「カーボラスト」を推奨。食べる順番を工夫することで、血糖値の上昇を穏やかにできるという。動画の最後で、舛森医師は自身の朝食のおすすめとして「ゆで卵、ギリシャヨーグルト、豆腐バー」を紹介し、タンパク質などを意識した朝食選びの重要性を示した。