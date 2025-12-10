¤Ê¤ó¤È£±Çñ¡»¡»¡»Ëü±ß¡Ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ëÂå¡×¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¤ªÃÍÃÊ
²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤³°¤Ç½ÉÇñ
¸Î¡¦»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦¤ÎºÊ¡¦¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·µÜ²ÈÁÏÀß¡×¤ËÈ¼¤¦¹ÄÂ²Èñ¤ÎÁý³Û¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¹ÄÂ²¤Î»Ù½Ð¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µÜÆâÄ£¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÂå¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯6·î4¡Á17Æü¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¡£µÜÆâÄ£¤Î»ñÎÁ¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë·¸¤ë¾ðÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×10Çñ¤Ç4¥õ½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¡¢¤½¤Î½ÉÇñÈñ¤ÏÌó1250Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ª°ì¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ï¹Ô¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹â³Û¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ËÆ±¤¸ÆîÊÆ¤Î¥Ú¥ë¡¼¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¡¢8Çñ¤ÇÌó450Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ìÇñ¤Ç206Ëü±ß
²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤ì¤â¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡£¤È¤¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÆîÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥Õ¥©¥¹¡¦¥É¡¦¥¤¥°¥¢¥¹¤ÇÂÚºß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ö¡¦¥Æ¥ë¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤ä¥¹¥Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤À¡£
¡ÖÂÚºß¤Ï1Çñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢206Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¹ÄÂ²¤¬°Â½É¤ËÇñ¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¹ñÌ±¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÌÌ¤È¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¶ì¡¼Î¾¼Ô¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³ëÆ£¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÁõ¤¤¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö11·î26Æü¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ØCELFORD¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤âÌó2Ëü±ß¤È¤ª¼êº¢¡£³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¤Ï½ÐÈñ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¿´¤¬¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢µ¤³Ú¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ú¹Ä¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÃåÍÑ¡×ÈãÈ½¤Ë±£¤µ¤ì¤¿´Ö°ã¤¤¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡Ö·ðÌó¡×¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡Û
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯12·î22Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¹Ä¼¼µ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÃåÍÑ¡×ÈãÈ½¤Ë±£¤µ¤ì¤¿´Ö°ã¤¤¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡Ö·ðÌó¡×¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿