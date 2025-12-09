オリックス「Bsスーツコレクション」に吉田輝星が登場

トミー・ジョン手術（TJ）からの復活を目指すオリックスの吉田輝星投手が、久々に“ファンの前”に姿を現した。球団は公式インスタグラムで「Bsスーツコレクション」を公開。投稿された吉田のスーツ姿に「待ってました」「カッコいい素敵」「オリのディカプリオや！」とファンが注目している。

今季の登板がなかっただけに、久しぶりに吉田の姿を見たファンも多かったに違いない。深みのあるブラウンのスーツに、情熱を感じる赤系のネクタイを合わせた装い。左手首で輝く腕時計がラグジュアリーな印象を与えている。笑顔を見せる写真もあり、右腕の元気な姿に安堵するファンも目立った。

インスタグラムで公開された吉田のスーツ写真は計7枚。ファンからは「髪長いと大人っぽいね」「マジでイケメン過ぎる」「ビジュ最強！」「ロレックスや」「眉のせいかな？ 大分印象変わった気がする！」「凄く素敵」「最高です」「顔が綺麗すぎで眩しい」「あ〜眼福眼福」と、コメントが続々と寄せられていた。

オリックス2年目の今季は登板なしに終わった右腕。今年3月にTJ手術を受け、地道なリハビリ生活を続けている吉田が、来季マウンドに帰ってくることを多くのファンが期待している。（Full-Count編集部）