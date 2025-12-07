ÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë1Ëç¡É¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ä´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö°Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
Æü´ÚOBÀï¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É7¿Í¤¬µÇ°»£±Æ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬¡¢11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´ÚOBÀï¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025 supported by DAISO¡×¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤ò¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü´ÚOBÀï¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤«¤é¡¢²áµî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ä¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿OB¤é¤¬½¸·ë¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤ÎÇúÈ¯¤Î´Ú¹ñ¤¬7-1¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¡£»å°æ»á¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¡¢Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¡¢Ä»Ã«·É»á¡¢´äÅÄÌ»á¡¢À¾²¬¹ä»á¡¢¥ª¡¦¥¹¥ó¥Õ¥¡¥ó»á¤È¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»å°æ»á¤Ï¡Ö¤µ¤¡¡ª¡¡¶¦ÄÌÅÀ¤Ï!?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤ÏÆÃ¤ËÅú¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢7¿ÍÁ´°÷¤¬ºå¿ÀOB¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´°÷¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÁ´°÷ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª½ÐÎò¤¢¤ê¡ª¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡©¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÁ´°÷¥É¥é1¡©¡×¡Ö°Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤«¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö²¶¤ÎÀÄ½Õ¤ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¤¥±¥á¥ó·³ÃÄ¡×¡Ö2010Ç¯Âå¤Îºå¿À¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»å°æ»á°Ê³°¤Ï2014Ç¯¡Á2015Ç¯¤Ëºå¿À¤Ç½êÂ°»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë