松山英樹は3差3位で最終日へ 史上初の3連覇かかるシェフラーが2位
＜ヒーローワールドチャレンジ 3日目◇6日◇アルバニーGC（バハマ）◇7449ヤード・パー72＞タイガー・ウッズ（米国）主宰のツアー外競技は第3ラウンドが終了した。招待を受けたトッププレーヤー20人のみのフィールドで、松山英樹が出場している。
〈写真〉松山英樹の最新スイング
首位から出た松山は6バーディ・2ボギーの「68」でプレー。トータル14アンダーは3位タイに後退したが、首位とは3打差、2016年以来となる9年ぶりの大会2勝目をかけて、ラスト18ホールに入る。トータル17アンダー・単独首位にセップ・ストレイカ（オーストリア）。トータル16アンダー・2位にはこの日「65」をマークしたスコッティ・シェフラー（米国）がつけている。世界ランク1位のシェフラーは史上初の大会3連覇がかかる。キーガン・ブラッドリー（米国）はトータル8アンダー・12位タイ。ジョーダン・スピース（米国）はトータル1アンダー・19位で最終日に向かう。今大会の賞金総額は500万ドル（約7億7800万円）。優勝者には100万ドル（約1億5560万円）が贈られる。
