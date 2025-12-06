黒でも白でもない「第3の色」キレイな色に「合わせるだけで上手くいく」簡単テクニック





黒でも白でもないときに「グレーが入ると上手くいく」

黒を合わせても、白を合わせてもしっくりこない。そんなときに重宝するのが、黒と白の間の色、その両方の色のいいとこどりしたグレー。そんないい意味で主張しない、お堅い印象のグレーの長所が存分に生きるのは「キレイ色」とのコーディネート。







デニムをブルーと捉えて

ファーに近い華やかさがあるシャギーニットはバックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに。 グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン） ブルーデニムパンツ／HAIKURE（ショールーム ロイト）







グレーのワンピ＋カラーコート

グレーのあいまいな色味は、ヴィヴィッドカラーの迫力を和ませるのにも便利。羽織るだけでドレッシーな雰囲気を醸し出す、ラグジュアリーな赤のロングコートを、グレーのワンピースと一緒に。







色も柄も「まとまる」 グレーコート

ワンピースのようにお行儀よく。ピンク色のショルダーバッグをモードに落とし込むなら、シルバーアクセサリーによる冷たい輝きをセレクト。一見シンプルでありながら、側面にボリュームをそなえた黒パンプスで、ひかえめに個性を足し算。







