【30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？】 12月6日12時～ 連載開始

【拡大画像へ】

竹書房は、くずしろ氏の新連載「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」をWebコミックサイト「竹コミ！」にて12月6日12時よりスタートする。

くずしろ氏は「姫のためなら死ねる」などで知られる漫画家で、10月より「笑顔のたえない職場です。」がTVアニメ化され放送されている。

新連載「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」は現代日常ストーリー。色々と悩み多き30代を迎える主人公・月子のもとに、昔の約束通りに霄（そら）が押し掛けてくるところから、陰陽凸凹コンビの同居生活が始まる。

【「30まで独りだったら一緒に暮らそうって言ったよね？」あらすじ】

酔った勢いの口約束だと思っていた「お互い30まで独りだったら一緒に暮らそうね」。

30歳の誕生日を迎える直前の超ド深夜、月子の家に現れた不審者は、約束相手の霄(そら)だった――。

キラキラしてないけど意外と楽しい、青春三十路同居生活♪

【試し読み】



