“国宝級ボディ”榎原依那、グラドルになる前の過去を明かす 「強いね」意外な経歴にスタジオも感心

“国宝級ボディ”と話題のグラビアアイドル・榎原依那が、デビュー以前の意外な過去を明かす場面があった。

【写真】昨年デビューしたばかり！「グラビア界の超新星」の国宝級ボディ

12月4日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、グラドルの榎原依那がゲストとして登場。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティだ。

2024年2月にグラビアデビューを果たし、そのグラマラスすぎるボディでメジャー雑誌の表紙を次々と飾り、“グラビア界の超新星”と称されている榎原。

さっそく稲田から「それまでは何をしてたんですか？」と聞かれると、「海外でバックパッカーをしてて」と明かしMC陣は驚き。ぺえも「強いね」と感心した。

またバックパッカーになる前については、「バイトを3つくらい掛け持ちして。毎晩朝まで飲み歩いて、そのまま出勤してを繰り返して『これはアカンわ』ってなって海外に」という経緯を語り、さらに3人を驚かせていた。