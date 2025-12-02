サーティワンの福袋2026♡オリジナルグッズ＆電子チケット付き

サーティワンの福袋2026が登場♡数量限定で、スマホ限定500円チケットやかわいいオリジナルグッズがセットになったお得な内容です♪3,500円と2,500円の2種類を展開し、キッチンタイマーやカップ＆コーン型キーホルダー、ラバーヘアクリップなど、日常でも使えるアイテムが満載。モバイルオーダー予約は12月9日から、店頭販売は元日スタートでなくなり次第終了です。

3,500円福袋の内容と可愛いアイテム

3,500円の福袋には、電子チケット500円券×7枚（計3,500円分）とオリジナルグッズがセット。

キッチンタイマーはポッピングシャワーをモチーフにした「ピピピ♪」のお知らせ音が鳴り、約6cm×9.5cmのコンパクトサイズで冷蔵庫にも貼れます。

さらにカップ型キーホルダー（約3.3cm×3.2cm）はラブポーションサーティワンとピンクスプーンがキュート♡コーン型と一緒に付けるとより可愛さアップ。

2,500円福袋のアイテムラインナップ

2,500円福袋は、電子チケット500円券×5枚（計2,500円分）にオリジナルグッズが付属。コーン型キーホルダー（約3cm×7cm）はバッグに付けてお出かけにぴったり。

ラバーヘアクリップ（約6.8cm×1.6cm）はラブポーションサーティワンをすくったスプーンデザインで前髪につければ注目度UP♡

さらにマルチシリコーンバンド（約1.5cm×10cm）はコードやお菓子袋の整理に便利な2本セットです。

サーティワン福袋でお得＆キュートな新年を♪

サーティワン福袋2026は、3,500円・2,500円の2種類が登場し、電子チケットとオリジナルグッズ付きで新年のスタートにぴったり♡

価格は税込表示、アイテムのサイズはキッチンタイマー約6×9.5cm、キーホルダー約3×3.3cm～7cmなど。

モバイルオーダー予約は12月9日AM10:00～29日PM8:00、店頭販売は1月1日～なくなり次第終了です♪数量限定なので早めにチェックしてね♡