【入場無料スポットも活用】老後の孤独や「やることがない」を防ぐ！お金をかけない散歩コースの作り方
定年退職後、「やることがない」「一日が長く感じる」と悩む方は少なくありません。特に1人暮らしの場合、気付けば一日中家の中から出ずに過ごしてしまうこともあるでしょう。
しかし、毎日の生活に「散歩のコース」を決めて取り入れ、地域にある「無料の居場所」を組み合わせるだけで、お金をかけずに生活にメリハリが生まれます。
今回は、誰でも気軽に始められる散歩を中心とした、老後の孤独・引きこもり対策のヒントを分かりやすく解説します。
私もかかりつけの医師から「軽い運動を続けるときは、時間やコースなどのメニューをあらかじめ決めておくと、続けるのが苦にならない」とアドバイスをもらったことがあります。毎回の散歩を習慣化させるときは「その時々で決める」よりも、コースを決めてしまう方がよい場合もあるのです。
散歩は「日課の健康づくり」。お金がかかるという心理的なハードルもなく、続ければ続けるほど健康づくりに役立ちます。
そこでおすすめなのが、曜日ごとに散歩のコースをルール化してしまうことです。
・月曜・水曜（健康コース）：往復で目標の「6000〜7000歩」をしっかりクリアできるいつもの定番ルートを歩く。
・火曜・木曜（リフレッシュコース）：あえていつもと違う方角へ向かい、季節の花や景色の変化をのんびり楽しむ。
・金曜・土曜（あいさつコース）：知人が働いているお店やなじみの商店がある方角へ向かい、店先で軽く「こんにちは」とあいさつを交わす。
このように曜日ごとにコースを決めておくと、毎日「今日はどのコースを歩こうか」と自然に散歩へのモチベーションが高まり、習慣化しやすくなります。
近年、夏の猛暑対策として自治体が指定する「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」が増えています。これは危険な暑さから一時的に避難し、誰でも無料で涼むことができる休息場所で、私たちの身近にたくさん用意されています。
【主なクーリングシェルターの例】
・公共施設：図書館、公民館、地域交流センター、市役所・区役所
・身近な店舗・商業施設：イオンなどの商業施設、薬局、ホームセンター、ガソリンスタンド
「用もないのに、何か買わないと悪いのでは……」と思うかもしれませんが、これらは命を守るための避難所です。散歩の途中で少し汗をかいたら図書館のロビーの椅子で一休みしたり、お買い物ついでにホームセンターの休憩スペースで涼んだり、「冷房をシェアさせてもらう」という気楽な気持ちで寄り道ルートに組み込んでみましょう。
お気に入りの場所を見つけて静かに過ごしたり、受付の人とあいさつを交わしたりする。それだけの「ゆるやかなつながり」があるだけで、1人の寂しさは不思議と和らいでいくものです。
地域には、図書館や公民館、身近な店舗などのクーリングシェルターといった、お金をかけずに利用できる場所が数多くあります。毎日の中に小さな外出習慣を取り入れることは、孤独対策や健康維持につながるだけでなく、「今日はあそこまで歩いて涼もう」という日々の小さな楽しみに変わっていくでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
しかし、毎日の生活に「散歩のコース」を決めて取り入れ、地域にある「無料の居場所」を組み合わせるだけで、お金をかけずに生活にメリハリが生まれます。
今回は、誰でも気軽に始められる散歩を中心とした、老後の孤独・引きこもり対策のヒントを分かりやすく解説します。
散歩を続けるコツは「曜日ごとのコース」を決めておくことシニアの方におすすめのお金をかけない運動といえば「散歩」ですが、「時間が空いたら歩こう」と思っていると、ついおっくうになって優先順位が下がり、三日坊主になりがちです。
私もかかりつけの医師から「軽い運動を続けるときは、時間やコースなどのメニューをあらかじめ決めておくと、続けるのが苦にならない」とアドバイスをもらったことがあります。毎回の散歩を習慣化させるときは「その時々で決める」よりも、コースを決めてしまう方がよい場合もあるのです。
散歩は「日課の健康づくり」。お金がかかるという心理的なハードルもなく、続ければ続けるほど健康づくりに役立ちます。
そこでおすすめなのが、曜日ごとに散歩のコースをルール化してしまうことです。
・月曜・水曜（健康コース）：往復で目標の「6000〜7000歩」をしっかりクリアできるいつもの定番ルートを歩く。
・火曜・木曜（リフレッシュコース）：あえていつもと違う方角へ向かい、季節の花や景色の変化をのんびり楽しむ。
・金曜・土曜（あいさつコース）：知人が働いているお店やなじみの商店がある方角へ向かい、店先で軽く「こんにちは」とあいさつを交わす。
このように曜日ごとにコースを決めておくと、毎日「今日はどのコースを歩こうか」と自然に散歩へのモチベーションが高まり、習慣化しやすくなります。
散歩コースに無料で利用できる「クーリングシェルター」を組み込む歩くだけでなく、散歩のルートの中に「無料で立ち寄れる地域の居場所」をあらかじめセットしておくのが、引きこもりやこれからの季節の熱中症を防ぐ達人の方法です。
近年、夏の猛暑対策として自治体が指定する「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」が増えています。これは危険な暑さから一時的に避難し、誰でも無料で涼むことができる休息場所で、私たちの身近にたくさん用意されています。
【主なクーリングシェルターの例】
・公共施設：図書館、公民館、地域交流センター、市役所・区役所
・身近な店舗・商業施設：イオンなどの商業施設、薬局、ホームセンター、ガソリンスタンド
「用もないのに、何か買わないと悪いのでは……」と思うかもしれませんが、これらは命を守るための避難所です。散歩の途中で少し汗をかいたら図書館のロビーの椅子で一休みしたり、お買い物ついでにホームセンターの休憩スペースで涼んだり、「冷房をシェアさせてもらう」という気楽な気持ちで寄り道ルートに組み込んでみましょう。
お気に入りの場所を見つけて静かに過ごしたり、受付の人とあいさつを交わしたりする。それだけの「ゆるやかなつながり」があるだけで、1人の寂しさは不思議と和らいでいくものです。
まとめ「行く場所がない」「寂しいな」と感じたときこそ、自分で作った「散歩のコース」に沿って、近所の無料の居場所へ足を運んでみましょう。
地域には、図書館や公民館、身近な店舗などのクーリングシェルターといった、お金をかけずに利用できる場所が数多くあります。毎日の中に小さな外出習慣を取り入れることは、孤独対策や健康維持につながるだけでなく、「今日はあそこまで歩いて涼もう」という日々の小さな楽しみに変わっていくでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)