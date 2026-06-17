これからなに着る？ 可愛く着まわせる「先のある服」





服選びにはさまざまな迷いが生じるもの。いっときの満足感だけで終わらせない。ワクワクが長続きする、ワードローブのそろえ方に焦点をあててみました。







黒ノースリーブフリルニットトップス／クラネ（クラネデザイン）

クールを保てる色だから許される、遠慮なしの甘い装飾。なかでも気品漂うスマートなシルエットにフォーカス。コンパクトな身ごろに映える立体的なフリル。デザインに特徴があるから、アクセサリーをつけずとも華やか。ニットを高密度で編み立てたことによる厚みとハリも魅力。そでまわりのわずかな違いがシンプルな２着にムードをもたらす。







キレイな「曲線」パンツ

茶リブニット／NKNIT 茶パンツ／PRANK PROJECT（プランクプロジェクト 青山店）

極端なカーブフォルムで引き立つミニマルな上半身が、くびれや華奢見えをアシスト。メリハリの効いたシルエットを意識すれば、肌見せやスカートに頼らずとも女らしさは演出可能。華奢なパーツを部分的に効かせた「パンツなのに色香が出せる」名品。トップスは隙間なくフィットさせ、メリハリを強化。







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