「眼球摘出のおそれも」→突然の鼻腔がん宣告。2児の母が家族と乗り越えた闘病の記録【作者に聞く】
【漫画】まさかの鼻腔がん…？本編をイッキ読み
主婦のやよいかめさんが、自身の闘病体験を描いたコミックエッセイ『鼻腔ガンになった話』。本作に込めた思いや、執筆のきっかけ、闘病を通して感じたことを紹介する。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
■突然のがん宣告と家族の絆
やよいかめさんは、夫と子ども2人の4人家族だ。鼻の不調から精密検査を受けた結果、まさかのがん宣告を受ける。突然の事態に焦りながらも、家族で事実を受け入れ、前向きに闘病生活を共にする姿が描かれている。鼻腔がんはあまり知られていないが、進行すると眼球を摘出するおそれもある病気である。
■闘病の不安と執筆への決意
入院中、最も不安だったのは治療の効果だ。「がんの進行が一番怖く、抗がん剤や放射線は効果があるのかと思い悩んだ」と振り返る。ネットの否定的な情報に不安を感じたが、結果的に治療は奏功して安堵したという。リアルな心理描写は、主治医からも「医療関係者にも読んでほしい」と絶賛されている。
芸大を卒業して作家を目指しつつも活動を先延ばしにしていたが、治療を経て「いつ死ぬかわからないのだから、もっと好きなことをやろう」と決意。自身の経験ががん検診に行く人を増やすことにつながればと考えたという。
■早期発見の重要性と前を向く力
体験を通して特に伝えたいのは早期発見の重要性だ。「体の調子が悪かったら我慢せず、できるだけ検診に行ってほしい」と強く訴える。
進化する治療法も心強い存在である。「むやみに恐れず、気がかりなことがあればすぐ病院へ行ってほしい」と語る。深刻なテーマだが、がんの擬人化などを交えたわかりやすい内容になっている。誰もが当事者になる可能性がある現代において、多くの人の参考になる一作だ。
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