【考えすぎ根絶】不安症に効くすごい「不安の解毒法」・ナンバー1
「“考えすぎ”から解放された」
そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。
「緊張」と「不安」だけが増していく理由
関西から東京に出てきて感じたのは、東京のほうが地震が多いような気がするということ。小さいけど、揺れるたびにドキッとする。
いつか首都直下地震がくるんじゃないか。
富士山が噴火するんじゃないか。
そんな考えは昔からあった。
不安なときほど、SNSで地震予知系のアカウントを見てしまう。
「◯月に大地震の可能性」「予兆が出ています」という記事を見るたびに、不安が増していく。
夜中に地震があると、小さな揺れでも目が覚めるようになった。
反射的にスマホを手に取り、震源地や震度を確認する。
その瞬間、頭の中では「次はもっと大きい地震がくるかもしれない」という映像が勝手に流れ出す。
けれど、現実には何も起きていない。
起きていないのに、体は緊張し、不安だけが膨らんでいく。
世界的ベストセラーの教え
この秋も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。
――『STOP OVERTHINKING』（P.154）より
SNSやニュースに触れて不安が膨らむのは、脳が勝手に「もしも」を膨らませるからだ。
不安の正体は、いつも現実から離れた想像の中にあった。
でも、不思議なことに、しっかりと備蓄を始めたら、その不安はウソみたいに収まった。
水と非常食を買い、懐中電灯と電池を揃えた。
実際に手を動かし、備蓄の箱を棚に並べる。
そうすると、五感が「今ここ」の現実を教えてくれる。
災害はまだ起きていない。
だが、自分には備えがある。
情報に振り回されず、五感を通じて「今ここ」に戻ることが、不安の解毒法になるのだ。
考えすぎをやめるいちばん確実な方法
不安は、頭の中で大きくなる。
想像の中では、災害は必ず起きるし、自分は助からない。
SNSを見れば見るほど、その確信は強まっていく。
でも、体を動かすと、現実が戻ってくる。
備蓄を買いに行く。置き場所を決める。賞味期限を確認する。
そういう小さな行動が、頭の中の不安を、目の前の「大丈夫」に変えていく。
頭で情報を追いかけるより、体で現実を整える。
それが、考えすぎをやめるいちばん確実な方法だ。
地震予知アカウントを見る時間を、ホームセンターで懐中電灯を選ぶ時間に変える。
それだけで、不安は行動に変わる。
そして行動は、静かな安心に変わっていく。
想像の中の災害より、目の前の準備のほうが、ずっと心を落ち着かせてくれるのだ。
