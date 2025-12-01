「なぜ私の職場に？」夫が私生活の不満を電話でぶちまけ…妻の感情を破壊した信じがたい行動【ママリ】

夫婦喧嘩の末、夫が職場にクレーム電話

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

投稿者さんは時短勤務をしています。職場に復帰して間もないようで、少々残業が発生しているとのこと。夫に子どもの送迎を頼むこともあるようですが…。

久しぶりの出勤日の朝、登園時間より出発の早い私がいつも通り夫に子どもを頼んで出ようとすると、

事前に調整も無しに頼むなんでダメだ、今日は引き受けない

と言うので、急遽、保育園に前延長をお願いして私が送り、出勤しました。

（玄関先で今日は休んで話をしろだの俺のお昼はだのワーワー言ってましたが、時間なんてないのでスルーして出ました。）



その後１時間半かけて出勤すると、夫から電話があったと。

出勤したら帰るよう言ってくれという内容だったようです。

残業などの不満についてもぶちまけたんだと思います。



内容よりも、家庭のトラブルで職場を巻き込んだのが心底嫌で嫌で。

時短勤務で任される仕事が少ない中、これだけはやりたいと思った仕事を頑張っていた矢先に身内から邪魔されて、腹立たしい、悔しい、悲しい、職場に知られて恥ずかしい…と、もう感情ぐちゃぐちゃになってます。 出典：

ママリユーザーからさまざまな声

この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が集まりました。

我が家も共働きで、出発時間が私の方が早いので、子どもがグズって朝の出発が遅れそうなときは急遽旦那に託して出発することなんてよくあります！

臨機応変に、お互いに協力し合わないと共働きなんて成立しませんよね！ 出典：

そんなの普通に夫婦で協力すればいいだけなのに、、。

時短＝ぴったりに帰れますってことじゃないですよね。業務内容によっては💦💦

それを会社に電話したら妻が働きづらくなるとか考えないんでしょうか😵‍💫😵‍💫 出典：

さっつんさんが働くことで起こるしわ寄せが自分に来ることが許せないんじゃないんですか？とはいえ、ご主人のとった行動にはドン引きです。そんなことされたら、即刻嫌いになります。周りを巻き込み、困らせてまですることではないです。マウントとりたいだけに思えます。



私なら実家に帰ると思いますが、今後もご主人とやっていくつもりなら、もう少し近い職場を見つけるとか、送迎や家事も頼まないとか、ご主人をアテにしなくてもやっていくしかない気がします。 出典：

臨機応変に協力すべきという声や、職場での投稿者さんの立場を心配する声も。また、今後の生活をどのようにするべきかをアドバイスする声もありました。



共働きであれば、本来はお互いに協力して家事や育児を分担したいところ。仕事の忙しさやその時の状況に応じて相手へのサポートも変わってきますよね。



どのような未来を選ぶにせよ、投稿者さんが頑張りたいと思った仕事に邁進できるよう願ってやみません。

夫からのお小遣い増額要望、どうするべき？

・家族構成 夫婦、子供１人(保育園児)

・収入

夫 手取り月75万円程度(フルタイム)

私 手取り月35万円程度(時短勤務中。フルタイム時代は50万円程度)

※ボーナス含みます。



・家計

生活費と貯金を除いた毎月の余剰金は10万円弱程



・現在のお小遣い

夫婦ともに月6万円(昼食はお小遣いからです。どちらも生活費に含んでいます)



夫からは元々の給料差額分を考えてお小遣いを増やして欲しいと言われていますが、私も家事育児を多めに負担しているので、夫だけ上乗せというのに少しモヤモヤしています。

増やすのか増やさないのか、皆様のご意見を伺いたいです。 出典：

投稿者さんは、夫からのお小遣い増額の要望に対して悩んでいます。家族のさまざまな要素がある中で、どちらか一方だけが負担を感じることは避けたいものですよね。



また、家事や育児の負担が時短勤務の影響でご自身に偏っていることもあり、簡単に決断するのが難しい状況のようです。

ママリユーザーからさまざまな声

この投稿に対し、ママリユーザーからさまざまな声が集まりました。

当然ながら、増額します🙌 時短取っている側が家事育児の負担が増えるのなんて減った収入分を補う面でも当たり前ですし、相場以上に奥様もお小遣いを貰えているのに増やさないのは、ご主人からみたらモヤモヤどころか不満しかないと思います😅 出典：

給料の差をいうのはちょっと違うと思いますけど、計画的に貯蓄もできていて家計が毎月10万円残るなら、お小遣いあげてもいいんちゃう?と思いました お昼の外食代も高くつきますし、その月収だとお付き合いとかもあるのかな……と思いましたよ 出典：

給料差額分という理由では上乗せしないです。 足りてなくて必要性があるのであれば、増やします。 お小遣い＝報酬ではないので、どちらの所得が多いとか家事育児負担が多いとかそういう話じゃないと思います😅 出典：

家計に余裕があるなら増やしても良い、という意見が多い一方で、給料差額を理由にするのは疑問との声もあります。家事育児の負担や家計の余裕をどのように調整するか、家庭に合った方法を見つけることが大切です。



時短勤務の影響で家事育児の負担が偏る中、どのように家計を見直すかがポイントとなりそうですね。

8歳下の新卒女性に気持ちが向く夫。妻は産後3週間なのに…

旦那が職場の子と浮気しそうです。

一緒に帰ったり、会いたい、寂しいというLINEのやりとりをしているのをみました。

休みの日に一人で出かけると言っていましたがその子とランチデートしていたみたいです。

まだ身体の関係まではいってなさそうですが、

かなり気持ちが向いているようで、

先日ひょんなことから離婚話になり、家族といるのがつらいから別れたいと言われましたがきっとこの子の存在ができたからだと思います。

相手は8個下で今年新卒で入ってきた子のようです。

私はまだ産後3週間です。

同じ職場なら私が産後間もないこととかも知っているだろうに信じられません。悲しくて苦しくてしんどいです。

旦那には携帯をみたことは言っていませんがみなさんならこの時点で問い詰めますか？

もう少し泳がせて身体の関係までいったという証拠をつかんでから突きつけますか？

正直旦那の職場に言うかも迷ってます。

ですが子供たちのこともあるので、まだ未遂であれば再構築希望です。

身近な人には誰にも相談できず、ご飯も食べられず毎日泣いていて辛いです。 出典：

職場の新卒採用の女性とデートをしているというMさんの夫。体の関係はないようですが、Mさんが把握する内容では、お互いに好意をいだいている様子なのでしょう。



産後3週間とまだ体調も整わない中で、Mさんが受けたショックは非常に大きいものだったのではないでしょうか。Mさんの気持ちは再構築希望ということで、今後どうすれば良いかを悩んでいます。



夫からは「別れたい」という心ない言葉も出てきているため、Mさんは日々つらい気持ちで過ごしているようです。この悩みに、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

再構築を希望するなら、まず釘を刺してみては？

この悩みには、Mさんの気持ちに寄り添った回答が寄せられており、夫の行動に憤りを覚えている声も多く見られました。ただ、再構築を希望するのであれば、今後の行動は慎重に…という声も。

未遂で、離婚したいとかそういうわけじゃないなら今のうちに釘さします。

こないだ1人で遊びにいくって言った日1人じゃなかったんだね、だから離婚とか言い出したんだと。そのまま伝えます。

あえて何を見たとか、相手が誰でとかは言いません。

あくまでも遠回しに。

こっちは知ってるだぞ、風に言いますね🫠 出典：

正直旦那さんの気持ちがその職場の子に言っていて奥さんに対して離れていってそうなら問い詰めたら余計ごめん離婚しようと逃げそうです、、、。問い詰めて怒っていうより、嫌ですけどこっちがしたてにでて話した方がいいですね！ 出典：

今回の悩みで難しい点は、夫が離婚を希望しているような態度であることですね。夫が自分の行動を省みて、今後家族に向き合う気持ちでいるならば、「家族といるのがつらいから離婚したい」という言葉は出てこないでしょう。



このため、Mさんが感情を優先させて爆発したり、夫を問い詰めたりすれば、夫はこのまま離れていきかねません。Mさんがあくまで再構築を希望するのであれば、(夫の言動はひとまず横に置いておいて)夫の気持ちを聞き出すのが大切かもしれません。



妻の出産がありながら、どうして社内での浮気に走ろうと考えたのかなど丁寧に聞くと、今後の方向性が少し見えてくる気もします。話をした上で、Mさんにとって夫が今後のパートナーとしてやっていくには難しいと判断した際は、離婚なり別居なりそうした決断を下せば良いと思えます。



何より、心身をなげうって出産を果たしたMさんが、どうすれば今後子どもたちと幸せに向かって歩めるかを最優先に考えてほしいなと思える投稿でした。

