TBS系にて毎週日曜21時から放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第9話より、市川実日子が出演することが発表された。

本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とした、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。脚本は喜安浩平、演出は塚原あゆ子、松田礼人、府川亮介が担当している。

主演の妻夫木聡をはじめ、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠らがキャストに名を連ねている。

12月7日放送の第9話から登場する市川が演じるのは、獣医師の沢渡有希。獣医師としての実力はかなりのものだが、一風変わった性格の持ち主である。有馬記念優勝という大きな夢を掴むために再出発するチームロイヤルだったが、次々とトラブルに見舞われてしまう。今年の有馬記念出場は絶望的に思われる中、チームロイヤルは沢渡に出会うことになる。さらに、沢渡は耕造（佐藤浩市）と面識があるようで……。

市川は、本作の演出を務める塚原監督のヒット作『アンナチュラル』や、昨年公開し大きな話題を呼んだ映画『ラストマイル』に出演したことも記憶に新しい。

さらに、第9話にはクリストフ・ルメール騎手も出演することが決定した。この秋、秋華賞・菊花賞・天皇賞（秋）・JBCクラシックを制覇した絶好調のルメール騎手が、物語の終盤にどのような役で登場するのか。

●市川実日子（沢渡有希役）コメント馬の走る姿の美しさに。それに目を凝らし、祈る人たちの姿に。なんでこんなに涙が出るのか自分でもびっくりするくらい、毎話感動していました。現場ではとても緊張していましたが、妻夫木さんをはじめ役者の皆さん、スタッフの皆さんが温かな空気で迎えてくださって、うれしい再会もたくさんありました。迷いながらテストを重ねていた時。そのシーンと役にとって大切なものを丁寧に探って、台詞への反応を返してくださる目黒蓮さんが頼もしくて、感謝の想いが広がりました。ここから最終話まで。作品の1ファンとして、楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）