¡Ö¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹¡×¤«¤é¡¢½é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¸½Ìò¤ÎÈéÉæ²ÊÀìÌç°åDr.¥¼¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ð¥¸¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖZO SKIN Health¡Ê¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖZO SKIN HEALTH Christmas Campaign 2025¡×¤ò¡¢11·î17Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤NO.1¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ä¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿´²Ú¤ä¤°¥Û¥ê¥Ç¡¼¥»¥Ã¥È6¼ï¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹·ÀÌó°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥³¥¹¥á»Ô¾ì¤Ï¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯·ò¹¯¤ÊÈ©¤ò¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò·Ç¤²¡¢ÀìÌç²ÈÉ¾²Á¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÈÉý¹¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥³¥¹¥á¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯Çä¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤¤½÷À¤¿¤Á¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤ä¡¢º£Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¹âÊö¤ÎàÅÉ¤ëÃíÆþ¼£ÎÅáÈþÍÆ±Õ¡ÖPFR¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ò»î¤»¤ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¯ÁÇÈ©Èþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡¢¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡þGSR®¡ÊGetting Skin Ready®¡Ë ¥»¥Ã¥È
´ðËÜ¤Î3STEP¤ÇÁÇÈ©Èþ¤ØÆ³¤¯¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È
·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ï´ðËÜ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é¡£Dr. ¥¼¥¤¥ó¡¦¥ª¥Ð¥¸¤ÎÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£¡ÖÀö¾ô¡×¡Ö³Ñ¼Á¥±¥¢¡×¡Ö¥È¥Ê¡¼¡×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥±¥¢¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òµ±¤¯¤è¤¦¤ÊÁÇÈ©Èþ¤Ç¡£
¡¦¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼ ¡ÊÀö´éÎÁ¡Ë¡¡200mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å ¡Ê¥¹¥¯¥é¥ÖÀö´éÎÁ¡Ë¡¡65g¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¥È¥Ê¡¼ ¡Ê²½¾Ñ¿å¡Ë¡¡180mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡þ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥Ç¥å¥ª¥»¥Ã¥È
¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¥¹¥¥ó¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Íµ¤NO.1ÈþÍÆ±Õ¥»¥Ã¥È
¥¼¥ª¥¹¥¥ó¥Ø¥ë¥¹Çä¾åNO.1ÈþÍÆ±Õ¤Î2ËÜ¥»¥Ã¥È¡£ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¡¢¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¥¹¥¥ó¤Ø¡£
¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼PD ¡ÊÈþÍÆ±Õ¡Ë¡¡50mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä¡ß2ËÜ
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡þ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¥»¥Ã¥È
¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¹âÊöÈþÍÆ±Õ¤ò»î¤»¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¥»¥Ã¥È
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤òºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅëºÜ¤ÎºÇ¿·ÈþÍÆ±Õ¤Ç¡£È©¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î°õ¾Ý¤Ø¡£
¡¦PFR¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥È ¡ÊÈþÍÆ±Õ¡Ë¡¡30mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼PD ¡ÊÈþÍÆ±Õ¡Ë¡¡15mL¡ã¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
¡þ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¥»¥Ã¥Èµ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤ÇÍýÁÛ¤ÎÆ©ÌÀÈ©¤Ø
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¡¤ßÅÏ¤ëÍýÁÛ¤ÎÆ©ÌÀÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¡¦¥ß¥é¥ß¥ó4%¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë 80mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥ß¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹4%¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë 80mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡þ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¥»¥Ã¥È¶
µ±¤È©¤ØÆ³¤¯¡¢²º¤ä¤«¤ÊºîÍÑ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥È
²º¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¯È©¤Ø¡£
¡¦¥ß¥é¥ß¥ó2% ¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡¡80mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥ß¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹2% ¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡¡80mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡þ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Ü¥»¥Ã¥È
¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¤¬³ð¤¦Æ©ÌÀÈþÈ©¥»¥Ã¥È
²º¤ä¤«¤ÊºîÍÑ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Çºã¤¨¤ï¤¿¤ëÆ©ÌÀÈþÈ©¤Ë¡£
¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼PD ¡ÊÈþÍÆ±Õ¡Ë¡¡50mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥ß¥é¥ß¥ó2% ¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡¡80mL¡ãËÜÉÊ¥µ¥¤¥º¡ä
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
*Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
11·î17Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡¦¡ÖGSR®¡ÊGetting Skin Ready®¡Ë ¥»¥Ã¥È¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 21,978±ß
¡¦¡Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥Ç¥å¥ª¥»¥Ã¥È¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 43,560±ß
¡¦¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 39,600±ß
¡¦¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¥»¥Ã¥Èµ¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 25,740±ß
¡¦¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¥»¥Ã¥È¶¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 21,780±ß
¡¦¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Ü¥»¥Ã¥È¡×¥»¥Ã¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê 32,670±ß
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë