世紀のトレードが実現か　ド軍が先発4本柱の一人をスクーバル獲得要員に？　米ESPNで米球団幹部が証言「ダークホースだ」

2年連続でサイ・ヤング賞に輝き、球界屈指の好投手として名を馳せるスクーバル。そんな大物左腕を巡るトレード市場の動きは忙しない(C)Getty Iamges

「トレードは遅らせれば遅らせるほど、交渉は難しくなる」

FA後の大型契約を見据える怪腕の動静が市場を賑わせている。

今冬も数多の大物選手たちが動くMLBの移籍市場。年末が迫る中で、FA契約やトレードなどあらゆる動きが活発化しつつある中で、去就が注目される一人が、タイガースの怪腕タリク・スクーバルだ。

【動画】日本の様々な味を満喫する グラスノーの来日風景を見る

現在28歳のスクーバルは、昨季はア・リーグ投手三冠（勝利、防御率、奪三振）になるなどタイトルを総なめにし、満票でサイ・ヤング賞を受賞。迎えた今季も疲れ知らずで31試合に先発してリーグトップの防御率2.21をはじめ、241奪三振（同2位）、クオリティスタート21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の軒並みハイスタッツを記録した。

今季もサイ・ヤング賞を手にし、名実ともに「球界最強投手」として君臨しているスクーバルは、来季終了後にタイガースとの現行契約が満了を迎える。当然ながらFA流出を阻止したい球団側は契約延長に向けた交渉を開始し、1億7000万ドル（約256億円）規模の大型契約を提示したが、本人から納得のいく返事は得られていない。

球界屈指の剛腕代理人スコット・ボラス氏のサポートを受けるスクーバルは、高騰の一途を辿っている先発投手の契約傾向を考慮。タイガースには2億5000万ドル（約376億円）というメガディールを望んだとされている。

いまだタイガースは再契約に向けた希望は失っていないとされる。だが、球団の経営規模は決して大きくはないため、大物左腕との契約によってはチームの総年俸が圧迫しかねない。ゆえにFAイヤーを前にトレードに踏み切る可能性も浮上している。

実際、球界内でもタイガースとスクーバルの再契約が「難しいのではないか」と見る関係者は少なくない。米スポーツ専門局『ESPN』の取材に応じた匿名の球団幹部は「（タイガースと）彼の契約延長は財政的に難しい。ただ、チームは彼抜きでの地区優勝は不可能だと理解している」と断言。さらに別の球団幹部は「トレードは遅らせれば遅らせるほど、交渉は難しくなる」と見解を寄せた。