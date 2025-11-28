2026年1月13日よりフジテレビ系火9ドラマ枠で放送がスタートする福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』の広報課メンバーとして、吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力の出演が決定した。

参考：吉川愛、実写映画吹き替え初挑戦で得た新たな経験 「試行錯誤する時間も楽しかった」

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

吉川が演じるのは、福士演じる今泉麟太郎が異動してくる広報課2係のマドンナ的存在の熊崎心音。110番通報の集まる通信指令本部出身、しっかり者で組織のルールや怖さも理解しているが広報の仕事の限界も感じていたところ、今泉が異動してきたことで変化が生じる。そんな吉川は『真夏のシンデレラ』（2023年7月クール）以来のフジテレビドラマ出演となる。

正名が演じるのは、広報課2係の管理官である下地和哉。普段はゴルフのことしか頭にないが、実は元警備部で機動隊出身。正名はこれまで『ショムニ』シリーズ（2000年～2003年／フジテレビ系）や『HERO』シリーズ（2001年～2014年／フジテレビ系）など数多くの話題作に出演している。近年のフジテレビのドラマ出演は『PICU小児集中治療室』（2022年10月クール）、『嘘解きレトリック』（2024年10月クール）などで、現在公開中の映画『爆弾』でも強い印象を残している。

竹財が演じるのは、広報課2係の主任である時永修二。元捜査二課の刑事で、社内不倫がバレて広報課に異動。女性記者に情報がほしいと頼まれると、断れないことも……。竹財は、現在放送中のドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演している。

太田が演じるのは、広報課2係の警部補である水野和香。とにかく優秀で頭が切れ、仕事ができる才女だが、なかなか恋人ができない敏腕広報。太田がフジテレビ制作ドラマに出演するのは、『ルパンの娘』第2シリーズ（2020年10月クール）以来となる。

谷原が演じるのは、広報課2係の巡査長である玉田宏樹。父親が警視庁の幹部。警察学校を出て交番勤務となったが、いきなり心を病んで出社拒否。しかし、幹部の息子なので本庁に異動となり広報に。アイドル好きなので1日警察署長に芸能人が来るときだけはイキイキとしている。谷原は『奪い愛、真夏』（2025年7月クール／テレビ朝日系）で俳優デビューを果たし、出演2作目となる本作でフジテレビドラマ初出演を果たす。

本多が演じるのは、広報課長の真部正敏。警察庁のキャリアで東大卒。生活安全部畑を歩んできていることから、刑事へのコンプレックスを持つ。偉くなることが人生の目標。フジテレビドラマへは『問題物件』（2025年1月クール）以来の登場となる。

■吉川愛（熊崎心音役）コメント・本作への出演が決まったときの思い約2年半ぶりとなりますが、久しぶりにフジテレビの連続ドラマに出演させていただけることをとてもうれしく思います！ 私は警視庁の広報の仕事内容について詳しく知る機会がなかったので、本作を撮影するにあたり、いろいろなことを学んでいきたいと思います。

・台本を読んでみての印象どのように撮影していくのかなとワクワクしていることがたくさんあります。そしてユーモアのある登場人物が多いのでその部分も楽しみにしています。

・演じる役の印象サバサバしていて男気があり、仕事もできて、みんながあこがれるような人物だなと思いました。指導をしていく場面がたくさんあるので、きちんと学んでから取り組んでいきたいと思います。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージ自分自身も楽しみながら演じたいなと思っています。キャストの皆さんやスタッフの皆さんと、一致団結してすてきなドラマを作っていきますので、たくさんの方にご覧いただけたらうれしいです。

■正名僕蔵（下地和哉役）コメント・本作への出演が決まったときの思いお声掛けいただけて、とてもうれしいです。刑事ドラマ、警察ドラマを見るのも演じるのも大好きなので。しかも今回、“あまり知られてこなかった物語“を描く警察ドラマとなりますから、おのずと気合いが入ります。あと、福士蒼汰さんと久しぶりにご一緒させていただきます。福士さんのちょっとはにかんだような笑顔がなんか好きなので、撮影が今から楽しみです（笑）。

・台本を読んでみての印象読み応えがとにかくすごくて。今まであまり描かれることのなかった広報課を舞台にしていますし、報道との関わりのなかで、どうしても事実と諸事情がせめぎ合いますから、毎話とてもスリリングです。

・演じる役の印象広報課2係担当管理官という立派な肩書きを持つ下地ですが、いわゆる中間管理職という役柄ですね。上役に気を遣い、部下に気を配り、2係の潤滑油として涙ぐましく立ち振る舞うも、誰からも褒められることのない人物です（笑）。

・最後に放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージ安永プロデューサーがおっしゃっているように“あまり知られてこなかった物語”を描く警察ドラマとなります。あえて言わせていただきます。もしかしたらこの作品を機に警察ドラマのフォーマットがいくらか変わるかもしれません。ぜひご覧ください。

■竹財輝之助（時永修二役）コメント・本作への出演が決まったときの思い今まであまり聞いたことがなく面白い切り口の刑事ドラマだなとワクワクしました。福士さんを始め、キャストの方々とお芝居するのが早くも楽しみです。

・台本を読んでみての印象警視庁の記者経験のある方が原案となり、その経験が反映されているので、説得力が違うなと思います。リアルさと外連味（けれんみ）をうまく両立させられたらなと思っています。

・演じる役の印象女性に関しては少し脇が甘いところがありますが、元々は2課に居たので優秀な刑事だと思います。人間味ある役どころを楽しんでほしいです。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージ個性的な役者が集まった作品ですので、テンポや間を大事にしながらお芝居を楽しみたいなと思っております。新しい刑事の一面をお見せできると思います。すごく面白くてワクワク出来る作品なので皆様期待しながらお楽しみに！！

■太田莉菜（水野和香役）コメント・本作への出演が決まったときの思い国内外を問わず、またフィクション・ノンフィクション共にクライムストーリーを見るのがとても好きなので、出演依頼のお話がきたときはうれしいのと楽しみなのとでとてもワクワクしました。

・台本を読んでみての印象日本では珍しい広報課をメインに描いたお話でしたので、普段イメージする警察のお話とは違う視点で働く人たちの裏側を知れることがとても興味深かかったです。特に記者発表をする際の調整や記者の方とのコミュニケーション方法などを知れることはとてもおもしろいですね。

・演じる役の印象水野は個性豊かな広報2係の中では自身のキャリアをしっかりと見据えたリアリティーのあるキャラクターだと思います。2係の面々との掛け合いで彼女のもつ真面目な一面からどのようなケミストリーがうまれていくのかがとっても楽しみです。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージさまざまなクライムストーリーのファンである私もとっても楽しみと思えるドラマです！ 今までなかなか描かれることのなかった広報2係を舞台にどのように話が展開していくのか一緒に見守っていただけたらうれしいです。

■谷原七音（玉田宏樹役）コメント・本作への出演が決まったときの思い最初にタイトルを聞いたときは、広報2係という言葉がすごく印象に残りました。警視庁の広報課をメインに描くドラマは珍しいと思いますし、自分でもどんなドラマになるのか全く想像がつかないタイトルだったので、台本を読むのも実際に演じるのも、とてもわくわくした気持ちでいっぱいになりました。

・台本を読んでみての印象今のこの時代、そしてこの社会に対する強いメッセージを感じました。ぜひドラマを通して皆さんにも自分なりに感じていただきたいと思いますが、この情報とSNSがあふれた社会で、一体何が真実なのか、その情報は本当に正しいのか、正義はときに正義ではなくなっているのではないか、僕たち一人一人が深く考えさせられる作品になっていると思います。

・演じる役の印象今回僕が演じさせていただく玉田宏樹は、この広報というものを特別には考えてはいない人間かもしれません。不真面目なわけではなく、居心地も人付き合いも幸せに感じているけれど、生活や趣味が自分にとっては大切なもので仕事を通して何かを伝えたいとまでは思えていないかもしれません。実際こういったことは現実世界でもあると思いますが、話が進むにつれて、福士さん演じる今泉の姿をみてその思いがどう変化していくのか、とても楽しみです。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージ僕自身初めて警察官を演じるということで台本を読む前は正直不安な気持ちがありましたが、実際に台本を読んでみると深く真っ直ぐに考えさせられる面白い内容で、今は不安よりも皆さんにも早くこの世界に触れてほしいという気持ちでいっぱいです。今だからこそ、今しか描けない社会派ドラマになっていると思いますのでぜひ放送を楽しみにしていてください！

■本多力（真部正敏役）コメント・本作への出演が決まったときの思いいろんな刑事ドラマを見て育ったのですごくうれしかったです。うれしかったのですが、広報課が舞台の刑事ドラマは見たことがなかったので、一体どんなドラマになるのか想像もつきませんでした。

・台本を読んでみての印象全然知ることのなかった警視庁広報課の仕事を知れるお仕事ものドラマとしての面白さと、読んでいてハラハラドキドキしてしまうサスペンスドラマとしての面白さが同居していて、ページをめくる手が止まらなかったです。事件も今の時代のものを扱っていて、よりドラマの世界に没入出来ましたし、ゾクっとする瞬間が何度もありました。

・演じる役の印象嫌なやつなのか、いい人なのか。ちゃんと仕事しているのか、していないのか。皆に嫌われているのか、嫌われていないのか。この先出世していくのか、失脚するのか。どれもどちらかよく分からない掴みどころのないキャラクターだなと思いました。でもそこに人間らしさを感じもしました。

・放送を楽しみにしている視聴者やファンへメッセージ僕が子供の頃から比べてドラマの見方は随分変わってきましたが、放送の５分前からテレビの前で待機するという、昔に戻ったような見方をする、そんなドラマになれるように頑張ります！ 自分もごくたまにそういうドラマに出会えるんですが、そんなときはその曜日が恋しくなります。皆さんが火曜日に恋してしまいますように！（文＝リアルサウンド編集部）