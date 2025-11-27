MacBook Airのユーザーである私にとって、撮影旅行や出張でほぼ必須になっているのがUSBハブ。必要最低限のポート数をなるべく小さな筐体に収めた製品を探していたところ、本日紹介する製品が目についた。22%OFFで価格は3,490円だ。

USB Type-Cポート×4のみというすっきりした見た目で、うち1つはPD 100Wと4Kモニター出力に対応。これ1つあれば出先でMacBook Airに外部モニター、カードリーダー、ポータブルSSDを接続して作業できる。HDMI端子やUSB Type-A端子を省略したことによる、シンプルな見た目や小ぶりなサイズがうれしいところだ。

各ポートともにUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2）に対応。接続するカードリーダーとポータブルSSDのことを考えると20Gbpsであってほしかったが、バスパワーでこのサイズということで妥協したい。

ただし外出先で使う外部モニターが必ずUSB Type-Cで接続できるかというと、現時点ではまだ不安が残る。モニターの仕様が確認できない限りこれまでどおり、HDMI出力付きのハブを持ち出すことになりそうだ。