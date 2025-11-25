¥¥à¥Á¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÄÒ¤±¤Æ¹ñ²È¸òÎ®¡¡ÆüËÜ¤ÎÃó´ÚÂç»È¤â»²²Ã¤·¤¿¡Ö¥¥à¥Á³°¸òÃë¿©²ñ¡×´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ
ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦20¥«¹ñ¤ÎÃó´ÚÂç»È¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¥¥à¥Á³°¸òÃë¿©²ñ¡×¤¬´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢µî¤ë11·î21Æü¤Ë¥·¥°¥Ë¥¨¥ë¥½¥¦¥ë76³¬±ã²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÌó20¥«¹ñ¤ÎÃó´ÚÂç»È¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡Ö¥¥à¥Á¤ÎÆü ³°¸òÃë¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃë¿©²ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×¤ÎÎò»Ë¤È°ÕÌ£¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢Ì±´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¹ñ²È´Ö¸òÎ®¤äÍ§¹¥´Ø·¸¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´¿·Þ¤Î°§»¢¤È¡¢¥¥à¥Á¤Î¼ïÎà¤äÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹Ö±é¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¯Ãë¿©¤Ç¤Ï¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥¥à¥Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¤òÅº¤¨¤¿¥¿¥³¥¹¡¢½ÏÀ®¥«¥¯¥Æ¥¡Ê³ÑÀÚ¤êÂçº¬¥¥à¥Á¡Ë¤ÇÌ£¤ò¿¼¤á¤¿¥¿¥é¥¯¥Á¥å¥¯¡Ê¥ß¥ë¥¯´¡¡Ë¡¢Çò¥¥à¥Á¤È¥×¥ë¥³¥®¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤Î¤³¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¥à¥Á¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥Û¥Æ¥ëÀ½¤Î¥¥à¥Á¤¬»È¤ï¤ì¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥¥à¥Á¤ÎÆÃÄ§¤äÎò»ËÅªÇØ·Ê¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¥à¥¸¥ã¥ó¡Ê¥¥à¥ÁÄÒ¤±¹þ¤ß¡Ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¥à¥Áºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊÝÂ¸¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£1°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÁÍý¿ÍÍÑË¹»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢APEC³°¸ò¡¦ÄÌ¾¦¹çÆ±³ÕÎ½²ñµÄ¤ÎÈÕ»Á¼ò¤Ë¤âÁª¤Ð¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÈ¯¹Ú¹©Ë¼1991¡×¤Î¶ä²Ï¿å¥Þ¥Ã¥³¥ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¥à¥Á3¼ï¤¬µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¤é¤ì¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÃë¿©²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ï¹ñ²È´Ö¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹½ÅÍ×¤ÊÇÞ²ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ±´Ö³°¸ò¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´Ú¹ñ¿©Ê¸²½¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£