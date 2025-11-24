「ミス成蹊コンテスト2025」結果発表 グランプリは羽田瑞歩さん
【モデルプレス＝2025/11/24】「ミス成蹊コンテスト2025」の結果発表イベントが23日、成蹊大学本館大講堂にて開催。エントリーNo.1の羽田瑞歩（はだ・みずほ）さんがグランプリに輝いた。
【写真】「ミス成蹊」美女揃いのファイナリスト
グランプリに輝いた羽田さんは「まさか自分の名前を呼ばれるとは思っていなかったので、名前を呼ばれた瞬間に今まで応援してくださった友人やファンの方への恩返しができて誇りに思いました」とコメント。今後については「ミスコンを通して色々な方とのと出合いや多くの経験をさせていただきました。その経験を活かして、より素敵な女性になれるように活動していきたいです」と明かした。
夢を叶える秘訣を問われると「周りの応援してくださる方のことを大切にすることです。どんな時でも皆様へのありがとうや感謝の言葉を伝えることで自然と周りが応援してくださります。それが夢を叶える秘訣だと思います」と口に。最後にはファンに向けて「4ヶ月間一緒に笑え会えた日々が一生の思い出です。これからも皆さんの期待に応えられる様に、精一杯頑張るので、この先も一緒に歩んでくれたら嬉しいです」と呼びかけた。
準グランプリはエントリーNo.4の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さん。本田さんは「私には身に余るほどの素敵な賞をいただき大変光栄です。一歩踏み出した世界は思っていたより険しく、その道のりを諦めず進んだ進み続けて良かったと思える結果です」と喜びをコメント。「今日まで私の可能性を信じ、最後まで支えてくださった全ての方へ感謝申し上げます。本当に今日までありがとうございました」と感謝を伝えた。（modelpress編集部）
学部／学年：経営学部／2年
出身地：東京都
誕生日：8月24日
趣味：旅行、運動、カフェ巡り
特技：美味しそうに食べること
好きな食べ物：カルボナーラ
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる
最近ハマっていること：ランニング
・大学名：成蹊大学
・コンテスト名：ミス成蹊コンテスト2025
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月18日（金）13時〜
・本番日：2025年11月23日（日）
【Not Sponsored 記事】
