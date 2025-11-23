Amazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¾¾²°¤ÎÎä¿©¤¬ºÇÂç57%¥ª¥Õ¤Ë
º£²ó¤Ï¡¢¾¾²°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ê¡ÂÞ¤äµí¤á¤·¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¡£¼ê·Ú¤Ë²ÈÄí¤Ç¾¾²°¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾²°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼9¼ï30¿©¤ò²È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹ë²Ú¤ÊÊ¡ÂÞ
Ê¡ÂÞ¡Ú¾¾²°¡ÛºßÂð±þ±ç¡ª¾¾²°¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºßÂð±þ±çÊ¡ÂÞ¡ª¢ã9¼ï30¿©¢ä ¡ÚÎäÅà¡ÛµíÐ§ µí¤á¤· ¥«¥ì¡¼ ¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¾ÆÆù
13,680±ß ¢ª 6,389±ß¡Ê53%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
µí¤á¤·¤Î¶ñ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡Ë¤È¡¢¿Íµ¤¤Îµí¥«¥ë¥Ó¾ÆÆù¡¢ÆÚÀ¸Õª¾Æ¤¤Î¥»¥Ã¥È
¡Ú¾¾²°¡Û¡Ê32¿©¡Ëµí¤á¤·¡õ¿Íµ¤¾ÆÆù2¼ï¡Ê¥«¥ë¥Ó¾ÆÆù¡õÀ¸Õª¾Æ¤¡Ë¥»¥Ã¥È ¢¨¿Íµ¤No£±¡Øµí¤á¤·¤Î¶ñ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡Ë30¸Ä¿©¡¢¡Öµí¥«¥ë¥Ó¾ÆÆù¡×¡õ¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤¡×³Æ1¿© ¡ÚµíÐ§ ÎäÅà µÍ¹ç¤»¡Û
13,880±ß ¢ª 6,898±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
µí¤á¤·¤Î¶ñ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡Ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¤¬15¿©¤º¤ÄÆþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È
¡Ú¾¾²°¡Û ¥«¥ì¥®¥å¥¦¥»¥Ã¥È µí¤á¤·¤Î¶ñ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ ¡ß15¿© ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¡ß15¿© ¢¨¿É¸ý [ÎäÅà] µíÐ§ µí¤á¤· ¥«¥ì¡¼ ¥«¥ì¥®¥å¥¦ 15¸Ä (x 2)
12,280±ß ¢ª 6,180±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¤Îµí¤á¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤»¥»¥Ã¥È
¡Ú¾¾²°¿Íµ¤¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥·¥ê¡¼¥º¡Û4¼ïÎà¡ª32¿©¡ª¡ª ¢¨µí¤á¤·(¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡Ë¤Î¶ñ 9¿©¡õÆÚ¤á¤·¤Î¶ñ 9¿©¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼ 12¿©¡õµí¤á¤·¥Ð¡¼¥¬¡¼ 2¿©¡ÊÎäÅà¿©ÉÊ ÊÝÂ¸¿© °ì¿ÍÊë¤é¤· Æù ¥°¥ë¥á ¿©»ö ¥»¥Ã¥È ÎäÅà ÁÚºÚ ¤Þ¤Ä¤ä »ÅÁ÷¤ê Èó¾ï¿© ¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡ ¡Ë
12,500±ß ¢ª 6,380±ß¡Ê49%¥ª¥Õ¡Ë
¾¾²°¤ÎÄêÈÖ¡£µí¤á¤·¤Î¶ñ¡¢ÆÚ¤á¤·¤Î¶ñ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼¤Î³Æ10¿©¥»¥Ã¥È
¡Ú¾¾²°¡ÛÁ´ÉôÀ¹¤ê¥»¥Ã¥È ¾¾²°¤ÎÄêÈÖ µíÆÚ¥«¥ì¡¼¥»¥Ã¥È (30¿© (x 1))
13,900±ß ¢ª 5,966±ß¡Ê57%¥ª¥Õ¡Ë
Æù¿Ô¤¯¤·¡ª¾¾²°¤Îµí¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹10¼ï30¿©¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ê¡ÂÞ
¡Ú¾¾²°¡Û10¼ï30¿©¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ê¡ÂÞ ¾¾²°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
13,680±ß ¢ª 6,789±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¡Ú¾¾²°¡Û¾¾²°No1 µí¤á¤·¤Î¶ñ¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ¡Ë (1¿© (x 12))
5,160±ß ¢ª 3,780±ß¡Ê27%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú¾¾²°¡Û µí¤á¤·¤Î¶ñ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ÅÍÍ 1¿© (x 60)
23,400±ß ¢ª 11,980±ß¡Ê49%¥ª¥Õ¡Ë
Ê¡ÂÞ¡Ú¾¾²°¡ÛºßÂð±þ±ç¡ª¾¾²°¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤Æ¤ó¤³À¹¤êÊ¡ÂÞ¢ã13¼ï30¿©¢ä¡ÚÎäÅà¡Ûµí¤á¤·¡¢ÆÚ¤á¤·¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¾ÆÆù¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢ñ»Ò¡¢¥Ô¥é¥Õ¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥ó
13,800±ß ¢ª 6,580±ß¡Ê52%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú¾¾²°Prime¡Û¡Ê24¿©¡Ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼ ¢¨¿É¸ý¡¢180g/ÂÞ ¡ÚÎäÅà¡Û ¿É¸ý µí¤á¤· ¥«¥ì¡¼ µíÐ§
10,800±ß ¢ª 4,688±ß¡Ê57%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú¾¾²°¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥È¡Û ¤Õ¤ï¤¡¤È¤í ¤¦¤Ê¤®12¿ÍÁ° ¡Ê¾¾²° ÎäÅà ±· ¤¦¤Ê¤® ³÷¾Æ ÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡Ë
11,680±ß ¢ª 6,480±ß¡Ê45%¥ª¥Õ¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃêÁª²ñ¤â
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢ÄÉ²Ã¤ÎAmazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÃêÁª²ñ¤Ø¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¡¢ºÇÂç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
